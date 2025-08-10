Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPUŠTAJU ZAGREB

FOTO Nova ljubavna avantura Ante Gele i Jelene Perčin: Ovom fotografijom potaknuli su pitanja

Zagreb: Jelena Perčin i Ante Gelo prvi put zajedno na crvenom tepihu "Večernjakove ruže"
Foto: Marko Juric/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
10.08.2025.
u 12:50

Poznati glazbenik Ante Gelo i glumica Jelena Perčin otkrili su da napuštaju Zagreb, podijelivši fotografiju iz zračne luke koja je odmah potaknula nagađanja o njihovoj sljedećoj destinaciji.

Jedan od najcjenjenijih hrvatskih gitarista, Ante Gelo, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju koja je odmah privukla pažnju javnosti. Na njoj pozira sa svojom partnericom, poznatom glumicom Jelenom Perčin, u zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman, spremni za novo putovanje. Iako par nije otkrio kamo ih put vodi, njihovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizale želje za sretan put, ugodan odmor i pregršt novih avantura, potvrđujući koliko je ovaj par omiljen u javnosti. 

Njihova strast prema putovanjima dobro je poznata. Jelena vjerno prati Antu na njegovim brojnim koncertima diljem zemlje i inozemstva, a zajedničke trenutke često koriste za istraživanje novih mjesta, bilo da je riječ o miru prirode ili vrevi svjetskih metropola. Upravo su ta putovanja, kako otkrivaju izvori bliski paru, dodatno učvrstila njihovu vezu i pokazala koliko su skladan par. Za glumicu, koja iza sebe ima dva braka, s Kristijanom Babićem i crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem, veza s Gelom očito predstavlja mirniju i stabilniju luku.

Za razliku od Jelene, koja je zbog svoje karijere i prijašnjih veza češće bila pod svjetlima reflektora, Ante Gelo je oduvijek bio poznat po svojoj samozatajnosti, osobito kada je riječ o privatnom životu. Posvećen glazbi, rijetko je javno govorio o svojim vezama. Prije Jelene, bio je u dugogodišnjoj vezi s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, s kojom je navodno planirao i brak, no njihovi su se putevi na kraju razišli. 

FOTO Jelena Perčin i Ante Gelo ne mogu sakriti strasti: Pogledajte zagrljaje u emotivnoj večeri za Olivera
Zagreb: Jelena Perčin i Ante Gelo prvi put zajedno na crvenom tepihu "Večernjakove ruže"
1/45

Podsjetimo, priče o vezi glumice i glazbenika započele su krajem 2023. godine, nakon što su viđeni u jednom splitskom klubu. Iako su u početku vješto skrivali svoj odnos od očiju javnosti, s vremenom su prestali tajiti ljubav te sada rado dijele zajedničke trenutke. Dok par uživa na još uvijek nepoznatoj lokaciji, njihovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove objave koje će otkriti kamo ih je njihova avantura ovoga puta odvela.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica je proslavila 54. rođendan
Zagreb: Jelena Perčin i Ante Gelo prvi put zajedno na crvenom tepihu "Večernjakove ruže"
1/29
Ključne riječi
showbiz putovanje Jelena Perčin Ante Gelo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
KNJIŽEVNA PREPORUKA

Dobar pisac, kao i ispravan čovjek, može se biti samo ako se ne prestaje misliti kako je onom s druge strane fronte. Stvarne ili metaforične

"Bilješkarica" je tematski i stilski vrlo slična Cvijetićevim romanima. Razlika je u razmrvljenosti teksta, kao i u načinima na koji se tekst dodiruje sa stvarnošću. Na kraju, razlikuje se i u smjeru kojim se tekst kreće. Dok su romani njegovi izraz gotovo antičke čežnje za katarzom, Cvijetićeva "Bilješkarica" pripovijest je o nemogućnosti katarze.

Učitaj još