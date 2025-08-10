FOTO Nova ljubavna avantura Ante Gele i Jelene Perčin: Ovom fotografijom potaknuli su pitanja

Jedan od najcjenjenijih hrvatskih gitarista, Ante Gelo, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju koja je odmah privukla pažnju javnosti. Na njoj pozira sa svojom partnericom, poznatom glumicom Jelenom Perčin, u zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman, spremni za novo putovanje. Iako par nije otkrio kamo ih put vodi, njihovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizale želje za sretan put, ugodan odmor i pregršt novih avantura, potvrđujući koliko je ovaj par omiljen u javnosti.

Njihova strast prema putovanjima dobro je poznata. Jelena vjerno prati Antu na njegovim brojnim koncertima diljem zemlje i inozemstva, a zajedničke trenutke često koriste za istraživanje novih mjesta, bilo da je riječ o miru prirode ili vrevi svjetskih metropola. Upravo su ta putovanja, kako otkrivaju izvori bliski paru, dodatno učvrstila njihovu vezu i pokazala koliko su skladan par. Za glumicu, koja iza sebe ima dva braka, s Kristijanom Babićem i crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem, veza s Gelom očito predstavlja mirniju i stabilniju luku.

Za razliku od Jelene, koja je zbog svoje karijere i prijašnjih veza češće bila pod svjetlima reflektora, Ante Gelo je oduvijek bio poznat po svojoj samozatajnosti, osobito kada je riječ o privatnom životu. Posvećen glazbi, rijetko je javno govorio o svojim vezama. Prije Jelene, bio je u dugogodišnjoj vezi s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, s kojom je navodno planirao i brak, no njihovi su se putevi na kraju razišli.

Podsjetimo, priče o vezi glumice i glazbenika započele su krajem 2023. godine, nakon što su viđeni u jednom splitskom klubu. Iako su u početku vješto skrivali svoj odnos od očiju javnosti, s vremenom su prestali tajiti ljubav te sada rado dijele zajedničke trenutke. Dok par uživa na još uvijek nepoznatoj lokaciji, njihovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove objave koje će otkriti kamo ih je njihova avantura ovoga puta odvela.