OSAM GODINA ZAJEDNO

FOTO Meghan pokazala što joj je Harry poklonio za godišnjicu braka: Ovaj detalj o njihovoj vezi nitko nije znao

20.05.2026.
u 23:30

Vojvotkinja od Sussexa podijelila je intimne trenutke s proslave osme godišnjice braka

Princ Harry i Meghan Markle proslavili su osmu godišnjicu braka, a vojvotkinja je otkrila dirljiv dar koji je dobila. Riječ je o brončanoj skulpturi dvaju pingvina umjetnice Georgije Gerber. Izbor dara nije slučajan - osim što simbolizira osmu, brončanu godišnjicu, krije i tajnu s njihove zaručničke zabave. Proslava je održana u njihovom domu u Montecitu, uz tortu istog okusa kao i ona svadbena te objavu dosad neviđenih fotografija s vjenčanja.

Značenje pingvina Meghan je objasnila u videu koji je podijelila, obraćajući se djeci Archieju i Lilibet. "Kad su se mama i tata zaručili, imali smo zabavu za prijatelje i nosili smo životinjske kostime. Mi smo bili pingvini jer su oni zajedno za cijeli život", ispričala je. Ovom intimnom pričom par je još jednom pokazao da im je njihova ljubavna priča prioritet. Njihov brak, sklopljen 2018. u Windsoru, od početka je pod povećalom javnosti, a ova gesta pokazuje snagu njihove veze.

Podsjetimo, nedugo nakon vjenčanja i rođenja sina Archieja, par je u siječnju 2020. šokirao odlukom o povlačenju s kraljevskih dužnosti i preseljenju u SAD. Taj je potez doveo do pogoršanja odnosa s ostatkom obitelji, posebice s princem Williamom. Unatoč turbulentnim odnosima i javnim sukobima, Harry i Meghan se na svoju godišnjicu fokusiraju na simbole koji slave njihovu zajednicu i obitelj koju su stvorili daleko od britanskog dvora.
*dijelom uz pomoć AI
