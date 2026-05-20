VELIKA TRANSFORMACIJA

Pobjednica 'Života na vagi' slavi 29. rođendan, pokazala je kako danas izgleda i otkrila što je sve do sada postigla

VL
Autor
Vecernji.hr
20.05.2026.
u 15:50

Na svoj 29. rođendan, umjesto slavljeničke fotografije, s pratiteljima je podijelila selfie iz teretane, otkrivši da rođendan provodi radno od osam ujutro do deset navečer

Alina Pantseyeva javnosti se u srca urezala kao pobjednica osme sezone showa "Život na vagi", gdje je izgubila nevjerojatnih 71,7 kilograma, odnosno 49,3 posto svoje tjelesne mase. No, njezin životni put mnogo je više od impresivne fizičke transformacije. Na svoj 29. rođendan, umjesto slavljeničke fotografije, s pratiteljima je podijelila selfie iz teretane, otkrivši da rođendan provodi radno od osam ujutro do deset navečer.

"Ove godine nisam stigla napraviti lijepu rođendansku sliku jer za rođendan radim od 8:00 do 22:15, tako da objavljujem najsvježiju sliku s treninga", napisala je Alina, dodavši kako je ovo dan kada ulazi u posljednju godinu svojih dvadesetih. Iskoristila je trenutak za impresivnu rekapitulaciju svog života, a popis koji je sastavila zvuči kao životopis nekoliko osoba, a ne samo jedne 28-godišnjakinje.
Alina je otkrila kako je u svojih 28 godina naučila nekoliko jezika na visokoj razini, proputovala pola Europe te se samostalno preselila u dvije države. Na privatnom planu, pronašla je ljubav svog života i udala se, a dom je pružila i brojnim kućnim ljubimcima. Njezin profesionalni i akademski put posebno je zapanjujući. "Skupila sam više od devet godina raznovrsnog radnog iskustva, otvorila obrt, završila magisterij u EU, upisala doktorat te završila nekoliko tečajeva i osposobljavanja", navela je.

Osim što je magistra filologije, diplomirana prevoditeljica i nastavnica slavenskih jezika, Alina je sada i osposobljena manikerka, programerka i instruktorica fitnesa. Svoju svestranost i energiju duhovito je pripisala ADHD-u, poremećaju o kojem je i ranije javno govorila, objašnjavajući kako joj je dijagnoza pomogla da bolje razumije samu sebe. "Totalni ADHD, ahahaha", našalila se u objavi. Jedna pratiteljica sažela je divljenje mnogih: "Hahahahah po postignućima rekla bih da imaš 40 godina. Svaka čast".

Uz sve poslovne i privatne obveze, rad u dvije firme, redovite treninge i hobije, Alina je istaknula jedan od, kako kaže, najvažnijih koraka koje je poduzela za sebe. "Napokon sam se odlučila na jedan od najvažnijih koraka za svoje mentalno zdravlje i konačno krenula s terapijom", povjerila se svojim pratiteljima. Time je još jednom potvrdila svoj status inspiracije, pokazujući da je briga o mentalnom zdravlju jednako važna kao i ona o fizičkom, te da je ranjivost zapravo snaga. Njezina priča, od teškog djetinjstva obilježenog vršnjačkim nasiljem zbog težine do pobjede u "Životu na vagi" i uspješnog, svestranog života koji danas vodi, služi kao snažan podsjetnik na moć ustrajnosti i samorazvoja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

