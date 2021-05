Preljubi, šokantna priznanja i milijuni eura! Ovo je pet najskupljih hrvatskih razvoda

Osnivač i vlasnik Microsofta Bill Gates nakon 27 godina braka odlučio se razvesti od supruge Melinde s kojom je dosad dijelio imovinu vrijednu 124 milijarde dolara. Američki odvjetnici već kažu kako će to biti izuzetno kompliciran razvod obzirom da Bill i Melinda Gates zajednički upravljaju i humanitarnom zakladom vrijednom 50 milijardi dolara. No, to je ništa prema razvodu osnivača Amazona Jeffa Bezosa kojeg je razvod od supruge Mackenzie koštao Amazonovih dionica u vrijednosti 38,3 milijarda američkih dolara.

Među Hrvatima također ima nekoliko razvoda među poznatim Hrvatima koji su punili naslovnice domaćih medija. Posljednji u nizu je razvod Zvonimira i Leonarde Boban, koji su objavili kako se razvode nakon 28 godina braka. Zasad nije poznato koliko će Bobana koštati taj razvod, no bivši supružnici kazali su kako im je dobrobit djece na prvom mjestu. Nakon objave razvoda Bobanovih prisjetili smo se pet najpoznatijih i naskupljih hrvatskih razvoda.

Slavica Radić i Bernie Ecclestone

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 07.07.2008.,Zadar - Obitelj Ecclestone na odmoru na svojoj jahti "Petara".Slavica i Bernie Ecclestone Photo Dino Stanin/Vecernji list

Hrvatica i bivši čelnik Formule 1 razveli su se 2008. godine, a njihov je razvod jedan od pet najskupljih i u svjetskim okvirima. Vjenčali su se 1985. godine, a imaju kćeri Petru i Tamaru. Bila je to i jedna od najkraćih brakorazvodnih parnica, budući da je sudac donio odluku nakon manje od minute. Bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, a prije pet godina njihovo bogatstvo se povećalo nakon što je Bernie prodao 5,3 posto svog udjela u Formuli 1 te dobio više od 356 milijuna eura. Naime, 8,5 posto dionica je u posjedu obiteljske fondacije 'Bambino Trust', pa su tako Slavica, te njezine kćeri Tamara i Petra postale bogatije za 635 milijuna eura. Ecclestoneovo bogatstvo se procjenjuje na 3,2 milijarde dolara.

Luka Rajić i Borna Kotromanić

Foto: PIXSELL

Kralj mlijeka Luka Rajić razveo se od supruge Borne 2004. godine, a potpis na papiru koštao ga je 40 milijuna eura. Inače, Luka i Borna u braku su bili od 1996. Upoznali su se u jednom fitness centru, a vjenčali su se nakon samo pola godine poznanstva. Vjenčali su se u Dubrovniku. Dobili su troje djece, Bornu, Luku i Frana.

Tomislav i Nela Horvatinčić

Foto: PIXSELL

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić 2010. godine razveo se od supruge Nele. S njom je u braku bio deset godina, a oboma je to bio drugi brak. Tijekom braka s Nelom Horvatinčić je izgradio brojne zgrade, a imovina mu se procjenjivala na oko 30 milijuna eura, pa su mediji pisali kako je njegova bivša supruga dobila polovicu tog iznosa.

Željko i Ankica Kerum

Foto: Vanja Zubcic/PIXSELL 28.05.2009. Split, Hrvatska -Zeljko Kerum i supruga Ankica Kerum, ispracaj Ankicinog oca na splitskom groblju Lovrinac Photo: Vanja Zubcic/Vecernji list

Poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik šokirao je javnost kada je na TV Dalmacija 2009. godine obznanio kako se razvodi od supruge Ankice, s kojom ima dvoje djece, a u braku su bili skoro 20 godina. Rekao je i kako mu je djevojka Fani trudna. Fani je kasnije postala nova gospođa Kerum, te Željku rodila još troje djece, a Ankici je pripala bračna stečevina u iznosu od 56 milijuna kuna.

Ante i Martina Todorić

Ante i Martina na Općinskom su sudu u Zagrebu sporazumno su krajem 2017. godine okončali brak koji je trajao 15 godina, te se dogovorili oko zajedničkog skrbništva nad troje djece – kćerima Emom i Lucijom te sinom Ivicom. Nije poznato koliko je koštao razvod. Martina je zahtjev za razvod braka podnijela na počeku istrage koja se vodi protiv njezina bivšeg svekra Ivice Todorića, a iako su prvo kružile glasine da je uzrok rastave zaštita imovine, izvori bliski Todorićima potvrdili su da bivša misica više nije mogla živjeti u zlatnom kavezu. Martina i Ante upoznali su se tijekom srednjoškolskih dana kada su oboje pohađali elitnu zagrebačku II. gimnaziju u Križanićevoj, a Martina se kao maturantica okrunila titulom Miss Hrvatske.

VIDEO: Mirta Miler zagrebačka je majstorica transformacije, prati je 5 milijuna ljudi