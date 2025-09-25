Naši Portali
ŽIVOT NA VAGI

Pred natjecateljima je možda najteži izazov dosad: 'Mi ne vidimo njih, oni ne vide nas'

25.09.2025.
u 20:00

Tko će se prepustiti iskušenju, a tko će samo gledati? Kako će reagirati Dominik i Zoran kad doznaju za svoje iznenađenje? I zašto GallaSandalla kaže: „Gledam ih i tužno mi je to sve“ dok Ante zadovoljno zaključuje: „Ovo je cukar!“

Timovi u 'Životu na vagi' suočavaju se s možda najtežim izazovom dosad - miris pobjede mami, ali vaga je sve bliže... Večeras natjecatelje čeka mali izazov koji će pokazati tko je spreman riskirati za imunitet. „Idete na iskušenje na kojem ćete sudjelovati kao timovi, ali borite se za nagradu koja je individualna“, objašnjava Edo dok pred svakim timom stoji 7,2 kilograma svježe pečene janjetine. „Imate 30 minuta da pojedete više od suparničkog tima i pobijedite u vašem prvom iskušenju“, najavljuju treneri.

„Volim miris janjetine kad god - ujutro, prijepodne, poslijepodne, predvečer, navečer“, priznaje Domagoj dok se Zoran pita: „Hoćemo li jesti ili nećemo?“ Strategija i taktika igraju važnu ulogu jer, kako kaže Kate: „Ne možeš ti znati tko će koliko pojesti - mi ne vidimo njih, oni ne vide nas, tako da je to malo dvosjekli mač.“ A Mare dobro zna i posljedice: „Za dva dana je vaga, a janjetina vuče vodu. Ja kad pojedem tri, četiri kilograma janjetine, cijeli dan pijem vode, ne mogu se napiti.“

Pred natjecateljima je možda najteži izazov dosad: 'Mi ne vidimo njih, oni ne vide nas'
1/4

A nakon iskušenja - stiže last chance, posljednji, žestoki trening prije vaganja. „Neki još nisu shvatili u čemu je poanta i nemaju dobar fokus i ne znaju što je zapravo njihov cilj“, upozorava Mirna.

Tko će se prepustiti iskušenju, a tko će samo gledati? Kako će reagirati Dominik i Zoran kad doznaju za svoje iznenađenje? I zašto GallaSandalla kaže: „Gledam ih i tužno mi je to sve“ dok Ante zadovoljno zaključuje: „Ovo je cukar!“ 

Ne propustite novu epizodu Života na vagi večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

showbiz RTL život na vagi

