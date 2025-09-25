VIDEO Zlatna olimpijka Barbara Matić uhvaćena u Marinovom zagrljaju! Evo o čemu je riječ

Zlatna olimpijka Barbara Matić u Marinovom zagrljaju, ali za potrebe snimanja novoga spota za pjesmu „Na tebe slab“. "Točnije je reći da sam ja bio u njezinom zagrljaju, sekundu nakon na podu, skupljao modrice. Prvi put sam se u životu susreo sa judom, i to uz najbolju moguću mentoricu. Ja sam išao sa 110% snage, a ona se ni oznojila nije. To je bila moć zlatne medalje iz prve ruke.“

U drugome dijelu spota je Marino ipak došao na svoje kada pjeva za Barbaru i kada ju, između ostaloga, uči svirati gitaru. Izgleda da Marino nakon „Prvih dana jeseni“ i „Evanđelja po tebi“, sa kojom se predstavio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana, nastavlja u romantičnom tonu.

“Ova pjesma je za mene jedan pravi muški iskaz ljubavi, ako ga tako mogu nazvati u kojoj priznajem svoje greške, priznajem ljubav, te priznajem da se zbog ljubavi mijenjam!” Kao i na dosadašnjim Marinovim pjesmama, autor glazbe i stihova je Ivan Huljić, dok aranžman potpisuje Leo Škaro. Spot je rađen u produkciji „Pilot studija“.