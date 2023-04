Pratitelji na Knoll primijetili čudan problem s nožnim prstima: 'Zato me majke ne žele za sinove'

Naša najzgodnija navijačica Ivana Knoll uživa u svom američkom snu i provodi vrijeme u Miamiju, Los Angelesu, New Yorku.. A tokom tih putovanja naišla je i na prekrasne visoke potpetice pa je pratitelje upitala treba li ih kupiti. Naravno, kasnije ih je kupila, no pratitelji su na toj fotografiji primijetili pomalo čudan problem s njezinim nožnim prstima. Naime, drugi nožni prst za gotovo duplo joj je duži od palca, a to su primijetili također i na najnovijoj fotografiji.

A atraktivna navijačica javila se u vezi toga i objasnila značenje toga u nekim kulturama.

- Prema jednom indijskom vjerovanju majke ne žele da se njihovi sinovi žene za djevojke koje imaju dugačak drugi nožni prst jer one navodno previše šefuju - napisala je Knoll na Instagramu.

Foto: Screenshot

Ivana Knoll početkom ožujka bila je i u Parizu gdje su je i opljačkali. - Tek stigla, a već su mi ukrali manji kofer. Uvijek dobrodošla lopovima u Parizu - napisala je i objavila video u kojemu je pokazala kofer. - Pozdrav iz Pariza. Samo da vam javim, dobro sam. Upravo su me opljačkali kao i obično u Parizu. Kad sam zadnji put stigla, uzeli su mi torbu i novčanik, a sada su mi ukrali kofer. Uzeli su mi sve haljine, ne znam što ću večeras odjenuti. Ali, neka im bude - rekla je Ivana.

Knoll je prije Londona bila i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je dobila i radnu vizu krajem prošle godine. Ivana već neko vrijeme gradi karijeru i u Americi. Gdje god da ode vrijeme provodi na najluđim zabavama pa je tako u Americi viđena i na privatnom tulumu slavnog glumca Leonarda di Caprija (48). Oskarovac je organizirao zabavu u jednom restoranu u Miamiju. Na partyju je bila i manekenka Rebecca Donaldson koju su ranije povezivali sa bivšim suprugom Kourtney Kardashian, Scottom Disickom, te njena kolegica Lilia Weddell. Došla je i 23-godišnja Victoria Lamas za koju se šuškalo da je nova djevojka Leonarda DiCaprija. Nakon zabave Ivanu je u 4 ujutro u svom Rolls Royceu odvezao glumac Jamie Foxx, s kojim je i prije tulumarila.

Inače, naša najvatrenija navijačica "preko bare" se zaputila nakon Svjetskog prvenstva u Kataru gdje je izazvala puno pozornosti te privukla brojne pratitelje, a njezin broj pratitelja na društvenim mrežama vrtoglavo je narastao.

