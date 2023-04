Naša najpoznatija plus size manekenka objavila da je trudna

Naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer (30) čeka svoje drugo dijete sa suprugom Danijelom Grlićem. Lucija je na Instagramu objavila nekoliko fotografija sa suprugom i trogodišnjim sinom Leonom, koji je rođen na Valentinovo 2020. godine. Na fotografijama manekenka se drži za trudnički trbuščić, a pokraj njih napisala je "iznenađenje" i "beba broj 2".

Brojne prijateljice čestitale su joj na predivnoj vijesti, a među njima su bile i Ella Dvornik, te Gabriela Pilić, Lucijina kolegica u showu "Ples sa zvijezdama".

Podsjetimo, Lucija i sushi chef vjenčali su se 2018. godine, a upoznali su se preko poruka na društvenim mrežama. Zaručili su se 2017. godine na dubrovačkom Stradunu, nakon dvije godine veze.

Sretna sam što s velikim ponosom mogu reći da mi se jučer kasno navečer desilo ono što je tiha želja svake djevojke. Sretna sam što mogu reći da ću svoju budućnost provesti s najdivnijim čovjekom koji je moje srce uzeo već davno prije. Sretna sam svemu što nam dolazi! Hvala našim roditeljima koji nas podržavaju u svemu te nas uče da svakim danom budemo bolji i pametniji ljudi... i da, sada sam osjetila kako je to kad ti se noge 'odrežu na pola' od adrenalina, ali ja sam to morala napraviti u svom stilu - nasred Straduna! #Dubrovkinja. Mama, znam da me gledaš i da plačeš od sreće skupa sa mnom", napisala je Lucija u potpisu pod fotografiju na kojoj se radosno smješka sa zaručničkim prstenom na ruci.

Vjenčali su se u lipnju 2018. godine u crkvi sv. Blaža u Zagrebu, gdje je mladenka stigla u raskošnoj vjenčanici skrojenoj od 30 metara ruskog bijelog satena koju je izradila Ivana Bilić, vlasnica hrvatskog brenda Royal Bride.

Tijekom prve trudnoće Lucija je na Instagramu redovito izvještavala pratitelje o svojim osjećajima oko poroda. Mali leon rodio se Valentinovo, a Lugomer je radosnu vijest odmah objavila na društvenim mrežama.

- Možete nas zvati mama i tata! A lijepo sam ga pitala što želi za Valentinovo...evo najvećeg poklona na svijetu.Mi smo super, porod je bio fenomenalno iskustvo baš kao i cijela trudnoća, a ništa od toga ne bi bilo tako da nije osoblja Vinogradske bolnice kojima smo od sveg srca zahvalni!!!! Wow! Leone, ajmo zajedno mjenjati svijet. Unaprijed hvala vam svima na čestitkama i prekrasnim željama - napisala je.

