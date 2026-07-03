Tom Cruise puni 64 godine: Život obilježen nasiljem, opasnim pothvatima i kontroverzama

Smatraju ga jednom od posljednjih istinskih holivudskih ikona, čovjekom koji je desetljećima na vrhu i čije ime je sinonim za blockbuster. Thomas Cruise Mapother IV odnosno Tom Cruise danas slavi 64. rođendan, a njegova životna priča jednako je dramatična i napeta kao i filmovi koji su ga proslavili.

Iako je danas simbol uspjeha i bogatstva, put do zvijezda za Toma Cruisea bio je popločan siromaštvom, obiteljskim nasiljem i stalnim selidbama. Odrastao je uz oca kojeg je kasnije opisao kao "trgovca kaosom" i zlostavljača, osobu koja bi vas "uvukla u osjećaj sigurnosti, a onda udarila". Zbog očevog posla obitelj se neprestano selila, pa je Tom u četrnaest godina promijenio čak petnaest škola. Dodatnu poteškoću predstavljala mu je disleksija, zbog koje se osjećao kao "funkcionalno nepismen" i borio se s učenjem. U jednom je trenutku čak ozbiljno razmišljao o svećeničkom pozivu i pohađao sjemenište, no život je imao drugačije planove. Nakon što ga je ozljeda koljena udaljila od školske hrvačke momčadi, okrenuo se glumi. Dobivši ulogu u školskoj produkciji mjuzikla "Guys and Dolls", osjetio je da je napokon pronašao svoje mjesto. S osamnaest godina, uz blagoslov majke, preselio se u New York kako bi započeo karijeru koja će ga pretvoriti u svjetski fenomen.

Prvi bljeskovi talenta bili su vidljivi već u ranim osamdesetima, no uloga koja ga je katapultirala u orbitu bila je ona u filmu "Rizičan posao" iz 1983. godine. Scena u kojoj pleše u donjem rublju postala je kultna, a Cruise je postao zvijezda u nastajanju. Status globalnog superstara i seks simbola zacementirao je tri godine kasnije ulogom prgavog pilota Petea "Mavericka" Mitchella u akcijskom spektaklu "Top Gun". Film je postao najgledaniji te godine i definirao estetiku čitavog desetljeća. Ipak, Cruise se nije zadovoljio samo statusom akcijskog junaka. Ubrzo je pokazao i svoju dramsku snagu, surađujući s velikanima poput Paula Newmana u "Boji novca" Martina Scorsesea i Dustina Hoffmana u Oscarom nagrađenom "Kišnom čovjeku". Kraj desetljeća donio mu je prvu nominaciju za Oscara za maestralnu izvedbu paraliziranog vijetnamskog veterana Rona Kovica u filmu "Rođen 4. srpnja" Olivera Stonea, za koju je osvojio i svoj prvi Zlatni globus.

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Tijekom devedesetih, Cruise je bio na vrhuncu moći, nižući komercijalne i kritičke uspjehe. Od pravosudnih trilera "Malo dobrih ljudi" i "Tvrtka" do gotičkog horora "Intervju s vampirom", gdje je glumio kontroverznog vampira Lestata unatoč prvotnom negodovanju autorice Anne Rice. Ipak, prekretnica desetljeća stigla je 1996. godine s dva filma. Prvi je bio "Jerry Maguire", romantična drama u kojoj je kao sportski agent u krizi savjesti zaradio drugi Zlatni globus i drugu nominaciju za Oscara. Drugi je bio početak franšize koja će postati njegov zaštitni znak - "Nemoguća misija". Ulogom tajnog agenta Ethana Hunta, Cruise nije samo stvorio novog filmskog heroja, već je preuzeo i ulogu producenta, osiguravši kreativnu kontrolu i golem financijski uspjeh. Kraj desetljeća obilježile su još dvije zahtjevne uloge: u posljednjem filmu Stanleya Kubricka "Oči širom zatvorene" te u drami "Magnolija", za koju je kao cinični guru za zavođenje osvojio treći Zlatni globus i treću nominaciju za Oscara.

Novi milenij pretvorio je Cruisea iz dramskog glumca u beskompromisnu akcijsku ikonu, definiranu nevjerojatnom predanošću izvođenju vlastitih, često smrtonosno opasnih kaskaderskih scena. Njegova posvećenost postala je legendarna i ključni dio marketinga filmova iz serijala "Nemoguća misija". Publika je bez daha gledala kako se u "Odmetnutoj naciji" drži za vanjsku stranu Airbusa A400M dok uzlijeće, izvodeći scenu osam puta. U "Protokolu duh" penjao se po najvišoj zgradi na svijetu, Burj Khalifi u Dubaiju. Za "Raspad sistema" izveo je više od stotinu HALO skokova (skok s velike visine i otvaranje padobrana nisko pri tlu) i slomio gležanj preskačući s jedne zgrade na drugu, no vratio se na snimanje nakon samo šest tjedana. Vrhunac ludosti dosegnuo je u "Odmazdi", gdje je vozio motocikl s ruba litice u Norveškoj, a za pripremu je izveo više od 13.000 motokros skokova i 500 skokova padobranom. Ta spremnost na rizik ono je što ga, tvrde mnogi, čini posljednjom pravom filmskom zvijezdom čiji filmovi su događaj koji se mora doživjeti u kinu.

Njegov privatni život često je bio jednako turbulentan. Iza sebe ima tri braka s glumicama - Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes - a zanimljivo je da je svaka od njih u trenutku razvoda imala 33 godine. S Kidman je posvojio dvoje djece, a s Holmes ima biološku kćer Suri. No, najkontroverzniji dio njegove biografije je duboka povezanost sa Scijentološkom crkvom, kojoj ga je uvela prva supruga. Postao je najistaknutiji i najglasniji zagovornik organizacije, što je često izazivalo kritike i dovodilo do napetih javnih istupa, poput svađe s voditeljem Mattom Lauerom oko psihijatrije. Njegova vjera, tvrde izvori, bila je i jedan od ključnih razloga za razvod od Katie Holmes, koja je navodno željela zaštititi kćer od prevelikog utjecaja scijentologije. Unatoč svemu, Tom Cruise i u sedmom desetljeću nastavlja pomicati granice, dokazavši spektakularnim uspjehom filma "Top Gun: Maverick" da je i dalje jedan od najmoćnijih i najprofitabilnijih ljudi u Hollywoodu.

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*dijelom uz AI