Poznati zagrebački glazbenik izdao drugi album 'First contact'

Poznati zagrebački violinist Marko First ovih je dana izdao drugi album "First Contact" koji donosi njegov prepoznatljiv spoj jazza i folklora. Ovaj put sniman live u studiju, uz podršku još trojice sjajnih glazbenika. Skladbe su nastajale tijekom duljeg razdoblja jer se čekao pravi trenutak da se skupe one koje zajedno prirodno pripadaju istom albumu.

Osnovni glazbeni motivi su folklorni ili se oslanjaju na folklor, dok su kompozicije složene tako da ostavljaju prostora za improvizaciju i interakciju među glazbenicima. Aranžmani se prirodno razvijaju od jasno strukturiranih dijelova prema slobodnijim, improviziranim formama. Ne postoji jasna granica gdje završava folklor i počinje jazz, motivi se isprepliću do te mjere da postaju neodvojivi. Na albumu sviraju Eno Skugler (bubanj), Petar Ćulibrk (klavir) i Goran Delač (bas gitara), dok Markova violina preuzima ulogu primarnog melodijskog instrumenta. Uz violinu na albumu se pojavljuju i istarski mih i tambura (brač) koji u Firstovim rukama gube svoje primarno svojstvo tradicijskog instrumenta i integriraju se sa jazz ritam sekcijom. First Contact, iako Firstov drugi solo album, njegov je prvi kontakt sa stvaranjem autorskog live studijskog albuma na kojem je odlučio dati prostora za improvizaciju i spontanost.

Marko First je glazbenik multiinstrumentalist iz Zagreba. Prvo glazbeno obrazovanje stječe u Glazbenoj školi Blagoja Berse, smjer violina. Dugi niz godina pohađa Hrvatsku školu folklora u odjelima tambure i hrvatskih tradicijskih glazbala. Godine 2010. diplomira filozofiju i sociologiju na temu „Filozofija glazbe: smisao, ekspresivnost i razumijevanje“. Četverostruki je dobitnik nagrade „Status“ HGU-a. Tijekom karijere surađivao je s brojnim izvođačima i ansamblima: Cinkuši, Massimo Savić, Jazz orkestar HRT-a, Tamburaški orkestar HRT-a, Ruski nacionalni orkestar tradicijskih instrumenata „Ossipov“, Miroslav Škoro, grupa Picksiebner, grupa Pavel, grupa Bang Bang, etno jazz sastav GIIIPUJA, Balkan Zoo, Mate Matišić, Alejandro Buendija, More Love Ensemble itd.