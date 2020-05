Poznati lovac ipak neće na izbore! HRT ga odmah pozvao na razgovor

Prije nešto više od dva tjedna na Strossmayerovu trgu, točnije ispred spomenika Strijeljanje talaca Frane Kršinića u Zagrebu, stranka Radnička fronta, koja je u utrci za parlamentarne izbore, održala je tiskovnu konferenciju. Govorili su dobro poznati članovi stranke Katarina Peović, kandidatkinja RF-a na predsjedničkim izborima 2019., trenutni rotacijski zastupnik RF-a u Gradskoj skupštini David Bilić i poznati lovac iz kviza "Potjera" te kvizaš Krešimir Sučević Međeral, a svo troje su budući kandidati te stranke na parlamentarnim izborima.

Barem je tako trebalo biti. Naime, kako doznajemo daljnji angažman Sučevića Međerala u Radničkoj fronti, odnosno u utrci za parlamentarne izbore s tom strankom došao je na "dnevni red" u raspravi između kvizaša iz Potjere i uredništva HRT-a, a o svemu nam je ispričao i David Bilić.

– Došlo je do turbulencija u njegovu daljnjem djelovanju jer je HRT reagirao pa on to s njima najprije mora riješiti – rekao nam je Bilić u telefonskom razgovoru, a Krešo potvrdio: “Upravo tako, ne mogu potvrditi daljnje djelovanje dok ne razgovaram s uredništvom.” Nakon toga dobili smo i komentar urednika “Potjere” Igora Grkovića: – Njemu nitko ne brani da se politički angažira, ali bi u tom slučaju morao zamrznuti status na televiziji. Svakako bismo voljeli da je s nama, ali mora vidjeti sa strankom je li potrebno da se pojavljuje u kampanji i na listama.

Podsjetimo, u nedavnom razgovoru nakon tiskovne konferencije gdje je čelnica stranke Katarina Peović obznanila da se lovac nalazi na njihovoj listi, on nam je otkrio kako je do tog došlo: "Jučer sam razgovarao s ovima iz RF-a i pitali su „Možemo te staviti na listu?“, rekao sam: „Možete“. Nisam stigao to ni reći ženi – kazao je. Ipak, oprezno se Sučević-Međeral ograđuje rekavši da će njegova kandidatura opstati, ako se izbori raspišu do kraja mjeseca, ali da se na period nakon toga ne obvezuje daljnjim političkim angažmanom.

U nedavnom razgovoru s njegovim kolegom iz Potjere, Mladenom Vukorepom, saznali smo kako on gleda na njegovo političko aktiviranje.

– Iznenadilo me njegovo aktivno uključenje u politiku premda je i prije pokazivao simpatije prema toj političkoj opciji. Izgleda da se stanje u Hrvatskoj vraća u „normalu“ s obzirom na teme kojima se političari opet bave – objašnjava i na naše pitanje smatra li da će zbog toga Krešo imati problema na HRT-u vješto odgovara: “Iskoristit ću najčešći odgovor u ‘Potjeri’ – dalje”. O ostalim kolegama s HRT-a, poput urednice Karoline Vidović Krišto isto se priča jer je osvanula kao nezavisna kandidaktinja Domovinskog pokreta, a kako neslužbeno doznajemo urednica i novinarka je uzela neplaćeni dopust na HRT-u.

