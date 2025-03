Poznati Instruktor Trulac osvojio maksimalnih 5.000 eura pa zaplakao: 'Ovo mi je bilo nevjerojatno iskustvo'

Završila je još jedna uzbudljiva epizoda zabavnog natjecateljskog showa „Tko to tamo pjeva?“, u kojoj je zagrebački instruktor vožnje Krešimir, poznatiji na društvenim mrežama pod nadimkom Instruktor Trulac, hrabro riskirao i na kraju osvojio glavnu nagradu od 5.000 eura. Prije donošenja ključne odluke - hoće li zadržati osvojeni iznos ili nastaviti igru do kraja - Krešimir je bacio pogled prema supruzi u publici, a onda odlučio riskirati. „Hvala vam stvarno svima na podršci, bez obzira da li gospođa dobro pjeva ili ne, ja sam se stvarno zabavio. Jedno divno iskustvo, tako da idem do kraja. Šta bude, bude“ - izjavio je odlučno.

Kada je posljednji tajni glas, talentirana folklorašica, zapjevala, emocije su preplavile studio jer Krešimir nije mogao sakriti suze radosnice. Uz Giannu, Luku, Vinčića i Alku, Krešimiru je u osvajanju glavne nagrade svojim savjetima pomagala i pjevačica Andrea Šušnjara, koja je bila gošća panelistica ovotjedne epizode.

Iako je na kraju osvojio maksimalan iznos, prvi izazov „Prvi dojam“ nije donio sjajan start za Krešimira. Nakon proučenih devet zanimljivih karaktera i zanimanja, među kojima su bili zaštitar, soboslikarica, numizmatičar, bagerist, gorska spasiteljica, plivačica, folklorašica, karatist i frizerka, odluku o eliminaciji jednog tajnog glasa morao je donijeti isključivo na temelju njihovog držanja, izgleda i prvog dojma. U razotkrivanje je poslao bagerista, a u tome su ga podržali Gianna i Luka. No, ispostavilo se da je bagerist dobar pjevač, pa je tako Krešimir već na početku propustio priliku za osvajanjem 500 eura.

GALERIJA: Ulaze u sociološki eksperiment! Ovo su svi kandidati pete sezone 'Braka na prvu'

Drugi izazov „Playback“ bio je uspješniji. U prvoj rundi, lip sync su izveli zaštitar, soboslikarica, numizmatičar i gorska spasiteljica. Krešimir je poslušao savjete panelista da eliminira numizmatičara, koji je u razotkrivanju pokazao svima da nije dobar glas, što je natjecatelju donijelo prvih 500 eura u emisiji. U drugoj rundi, na pozornicu su zakoračili plivačica, folklorašica, karatist i frizerka. Panelisti su se dvoumili između eliminacije plivačice ili frizerke, a Krešimir se našalio „Pjevačica mi dobro izgleda, pa ćemo nju ostaviti.“ Na to mu je Vinčić dobacio: „Imaš li predbračni ugovor?“ Kada je frizerka u razotkrivanju zapjevala svojim pravim, lošim glasom, Krešimir je osvojio dodatnih 500 eura, te priznao da bi osvojena sredstva uložio u uzgajanje vidri, na što panelisti nisu krili šok i oduševljenje.

Nakon toga, uslijedio je izazov „To sam ja“ u kojemu su mu stalni članovi panela jednoglasno savjetovali da iz natjecanja izbaci plivačicu, no Andrea Šušnjara imala je drugačije mišljenje. Predložila mu je da umjesto nje eliminira soboslikaricu. Nažalost, Krešimir je nije poslušao – i to ga je koštalo. Plivačica se pokazala kao dobar glas te je sve u studiju iznenadila izvedbom hita Vesne Pisarović „Neka ljudi govore“. „Čovjek ima 1000 eura i jednu vidru manje“ – zaključio je nakon toga Frano. U četvrtom izazovu „Tajni studio“ Krešimir se za pomoć obratio svojoj supruzi u publici i poslušao njezin savjet da u razotkrivanje pošalje gorsku spasiteljicu. Iako su panelisti bili sumnjičavi, ova odluka pokazala se kao ispravna jer gorska spisateljica, čiji je pas oduševio sve, nije bila dobar glas. „Trenutak je ovo u kojem mogu ponosno reći da treba slušati svoju ženu, ne samo kad si u problemu“ – zaključio je voditelj Frano Ridjan, a Krešimir je u ovom trenutku na svom saldu imao 1500 eura.

U uzbudljivom petom izazovu „Glasoboju“ Krešimir je morao odlučiti koga će izbaciti od preostala četiri glasa: zaštitara, soboslikarice, folklorašice i karatista. Andrea je izjavila kako ne vjeruje da zaštitar zna pjevati, dok je za soboslikaricu bila sigurna da zna. „Ja bi žene ostavila, muške bi izbacila“ – rekla je, a s njom se složila i Gianna Apostolski. U ovom izazovu čak su se složili i Luka i Vinčić, koji su vjerovali da je najbolje ostaviti karatista, a izbaciti zaštitara. Krešimir ih je poslušao, a njegova odluka donijela mu je još 500 eura. Šesti izazov „Ima slike, nema tona“ pjesmom je najavila Andrea Šušnjara. Nakon što su pogledati prilog folklorašice, svi su se složili da bi ona mogla biti dobar tajni glas. No, natjecatelj je morao izbaciti jednog lošeg. Odlučio se za eliminaciju karatista koji se pokazao kao loš glas, pa je tako Krešimir u ovom trenutku skupio 2.500 eura.

U pretposljednjem izazovu „Intervju“ Krešimir je imao 30 sekundi da ispita oba tajna glasa. Postavljao im je pitanja o javnim nastupima i autorskim pjesmama na koja su oni odgovarali s da ili ne. Panelisti su imali mogućnost postavljanja jednog pitanja pa je Andrea Šušnjara upitala folklorašicu: Jeste li sopran? Na što je ona dogovorila potvrdno. Krešimir je u eliminaciju poslao soboslikaricu. No, soboslikarica nije ni pjevačica, a ni soboslikarica, već je u stvarnom životu krojačica, pa joj je Vinčić poručio: „Skrojili ste 500 eura!“ „Ja sam 99% siguran da gospođa dobro pjeva i išao bi dalje“ – savjet mu je dao Luka, a Krešimir, koji je kući mogao otići s vrijednom nagradom u iznosu od 3.000 eura, ipak je odlučio riskirati i nastaviti dalje s natjecanjem. Andrea Šušnjara i folklorašica zatim su u izazovu „Finalni duet“ skupa zapjevale njezin hit „Maslačak“, a čim je folklorašica počela pjevati, bilo je jasno da je dobar glas. Krešimir je osvojio 5.000 eura i od sreće zaplakao.