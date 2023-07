Poznati influencer iz Zagreba dobio je priliku života: 'U New Yorku sam bio neviđeno ponosan što sam Hrvat'

Otići u New York za mnoge je san snova. O "gradu koji nikada ne spava" neki maštaju godinama, neki desetljećima, a nekima se prilika da odlete na to magično mjesto i tamo prisustvuju na najpoznatijim svjetskim modnim i automobilističkim manifestacijama jednostavno dogodi, i to doslovno preko noći. Iako su u ovoj posljednjoj kategoriji doista samo najveći sretnici, mi smo uspjeli doći do jednog takvog koji nam je iz prve ruke prenio dojmove iz Velike Jabuke. On je fotograf i influencer Josip Novosel, na društvenim mrežama poznatiji pod svojim nadimkom Dear Leader Joe, koji je priliku da posjeti New York imao čak dva puta. Prvi put "preko bare" otišao je 2019. godine, a na isto mjesto vratio se u travnju ove godine, a iza oba putovanja kriju se zanimljive priče.

- Prvi put posjetio sam New York na poziv jedne marketinške agencije iz SAD-a koja je naletjela na moj Instagram profil. Svidjele su im se moje fotke i objave pa su mi poslali mail s upitom bih li htio biti njihov gost i posjetiti NY Fashion Week s još 30-ak bloggera/influencera iz cijelog svijeta. U prvi tren sam mislio da me netko od frendova zeza, ali ispalo je da je poziv bio stvaran - prisjetio se Novosel kojeg na Instagramu prati nešto manje od 150 tisuća ljudi. Odlazak u Ameriku bio je i sjajna prilika za ostvarivanje poslovnih kontakata jer, kaže nam naš sugovornik, u New Yorku se ne živi, tamo se ili uživa ili zarađuje.

- Pratili smo mlade dizajnere i zvijezde u nastajanju. Znam da sam vidio jednu zgodnu manekenku i kako sam bio udaljen, zumirao sam fotićem na njeno lice da napravim što bolju fotku. Ona je to vidjela i pozvala me k sebi. Mislio sam da se naljutila i da će me tražiti da obrišem fotku, ali kad ju je vidjela, samo mi je dala vizitku, svoj Instagram i rekla: 'Javi se ako si za suradnju' - prisjetio se Josip pa nastavio: - Jedna influencerica iz San Diega odmah ponudila mi je da se preselim tamo i budem njezin osobni fotograf. Rekla je da će mi riješiti papire. Zvučalo je primamljivo, ali kako bi naš Stavros rekao: Doma je Amerika - ističe Novosel koji je imao priliku sudjelovati i na radionici koju je vodio fotograf Jessice Albe, ali susreo je i još neke zanimljive ljude iz svijeta show businessa.

Foto: Josip Novosel

- Svi su bili ljubazni i susretljivi. Mogli smo im postavljati pitanja, tražiti savjete. Nitko me nije gledao s visoka iako imam metar i želju za rastom - smije se naš sugovornik kojeg je prvi put u Ameriku privukao New York Fashion Week, a ove godine New York Auto Show, ali i činjenica da se prošlo ljeto na Hvaru sprijateljio s jednom cool Brazilkom koja živi na Manhattanu.

- Kad mi je rekla da je bila model, odmah smo napravili photo session. Atalita se oduševila fotkama, a neke ima i uokvirene u svom stanu. Kroz razgovor sam saznao da je sad agentica za luksuzne nekretnine u drugoj najjačoj agenciji za nekretnine u New Yorku, Brown Harris Stevens. Ako mislite da su stanovi skupi kod nas, ona prodaje nekretnine za 20 i više milijuna dolara. Zvala me više puta da je posjetim u New Yorku. Rekla je da će me upoznati s ekipom, možda ubaciti u neke poslovne projekte koji uključuju promociju luksuznih nekretnina, luksuznih putovanja i fotkanje... Sad sam konačno spojio ugodno s korisnim - napominje Josip kojem zasigurno zavide brojni muškarci. Prvo se družio sa zgodnim manekenkama, a potom i uživo imao prilike provesti vrijeme uz impozantne jurilice na najluksuznijem štandu u New Yorku, među kojima su bile izloženi i Tedson Motors Daydream Porsche, Rimac Nevera Rolls Royce Ghost, Koenigsegg Regera i Gemera, Bentley, Lamborghini...

Foto: Josip Novosel

- Jedan poznanik upoznao me s Goranom Turkićem, vlasnikom Tedson Motorsa, koji je napravio brutalan custom Porsche. Nisam mogao vjerovati kraj toliko luksuznih automobila da je Tedson Motors bio najveći hit na sajmu u New Yorku. Bio sam neviđeno ponosan što sam Hrvat - govori Novosel.

Iako je New York jedan od najvećih gradova zapadne hemisfere i velika luka, gospodarsko, prometno i kulturno središte SAD-a, naš influencer ističe da je zapravo vrlo jednostavan grad u kojem se čovjek lako snalazi.

- Nema tamo ulica tipa kralja Petra Svačića, kneza Trpimira, Smičiklasova.... Sve je jednostavno. Peta avenija, Šesta avenija, 28. ulica, 29. ulica. Amerikanci nastoje sve pojednostaviti. Tamo se i firma otvori za 15 minuta - napominje Novosel.

No, postoji i druga strana medalje. New York nije samo blještavilo, glamur, luksuz i zabava na sve strane. - Čini mi se kao da sada ima još više beskućnika na cesti nego ranije. Taj jaz između bogatih i siromašnih stvarno se vidi. Najviše su se u protekle četiri godine promijenile cijene. Sve je poskupilo, ali to je slučaj i kod nas, ali i svugdje u svijetu - kaže naš sugovornik.

Grad je upoznavao uzduž i poprijeko, a najviše vremena provodio je na Times Squareu i upijao emociju grada. - Bio sam na Brooklyn Bridgeu. Imao sam jedan photo session tamo sa Stephanie iz Švicarske. Došli smo rano, ali kad god da dođete, most je pun. Ležao sam na podu sad vremena da dobijem fotku na kojoj nema ljudi iza nje. Čekao sam kadar da se svi prolaznici poredaju iza nje i da se ne vide na fotki. Most je sagrađen 1883. godine, a dugačak je skoro dva kilometra. Sjećam se da sam 2019. odmah otišao u New Yorker hotel jer sam htio vidjeti gdje je živio Nikola Tesla. Nisam nažalost mogao ući u njegovu sobu jer je bila bookirana. Imaju i mali muzej u prizemlju ili podrumu hotela, posvećen Tesli. U jednom trenutku sam se čak i kulturno uzdizao. Platio sam 40 dolara za posjetu muzeju voštanih figura ''Madame Tussauds''. Fotkao sam se s Trumpom, Bruce Willisom, Kim Kardashian... vrijedilo je svakog centa. Ove godine sam imao više sreće jer sam se sprijateljio s ekipom iz New Yorka koja me vodila u klubove, na privatne partije, u restorane... Mjesta koja sam ne bih nikad otkrio ili me ne bi pustili da uđem tamo - govori Josip.

Foto: Josip Novosel

Uz to što je influencer, Novosel je i osnivač International Business Meetup Cluba (IBMC) zahvaljujući kojem je upoznao zanimljive ljude iz filmske industrije. - Organiziram business networking partyje za poslovne ljude i diplomate iz cijelog svijeta. Jedan od članova IBMC-a glumio je u Seinfeldu, a porijeklom je Hrvat, Jeffrey Bačić. Ona scena u kojoj ga George Costanza izbacuje iz telefonske govornice. Bio sam na Wall Streetu. Mislim da su svi gledali film "Wall Street" s Michaelom Douglasom i Charlie Sheenom. Htio sam posjetiti još neke lokacije, ali nisam imao prilike jer sam stalno radio. Bio sam na jednom privatnom partyju na Manhattanu na kojem su bili brojni umjetnici, dizajneri, redatelji i tamo sam upoznao redatelja Gee Malik Lintona koji je radio s Keanu Reevesom na filmu "Exposed", a radio je i kao fizički trener za Tobeya Maguirea tijekom "Spider-Mana", Leonarda DiCaprija tijekom snimanja filma ''The Departed'' i s Anne Hathaway tijekom snimanja "Batmana" - govori Novosel koji danas, kada prebire dojmove s putovanja, za Ameriku kaže da doista je obećana zemlja. I to ne zbog atrakcija i mogućnosti koje nudi već prvenstveno zbog svojih stanovnika koji su uvijek spremni pomoći.

- U Americi vas u svakom ugostiteljskom objektu (hotelu, restoranu, kafiću...) tretiraju kao da ste kralj. Zlobnici će sad reći da je to zato što žive od napojnica, ali svejedno je osjećaj dobar. Nešto što Hrvatskoj fali - napominje Josip i dodaje da se s neviđenom dozom ljubaznosti često susretao i u svakodnevnim situacijama.

- U podzemnoj sam htio s dolarima kupiti kartu, ali mi je aparat izbacivao novčanicu. Jedan Amerikanac je vidio da se mučim pa mi je dao svoje dvije karte i rekao: ''Ugodan dan.'' S druge strane ove godine čim sam sletio, javila mi se prijateljica Atalita i pozvala me kod sebe doma na brazilske streakove koje je pripremila. Klopa je bila vrh, ona me upoznala sa svojim prijateljima, a ja sam se osjećao kao da sam rođen u tom gradu - ističe influencer koji će se u ovaj magičan grad sigurno ponovno vratiti. I zbog ljudi, a i zbog atrakcija koje nije uspio vidjeti.

- Možda zvuči nevjerojatno, ali niti nakon dva posjeta New Yorku nisam vidio Kip slobode, a nisam bio niti u Central Parku, a uz to bih svakako volio posjetiti bar jednu NBA utakmicu, hrpu jazz barova, predstava, koncerata, klubova, restorana... Toliko je velik da ga niti nakon deset posjeta ne možete u potpunosti istražiti - napominje Novosel.

Svima onima koji žele uživati u gradu, a pri tome i uštedjeti koji dolar, Josip je otkrio i par trikova kojim bi se svakako trebali poslužiti.

- Puno je lažnih taksista, tražite njihove službene žute taksije, ali još bolje je uzeti Uber jer je puno jeftiniji. Ako ne želite potrošiti previše love na smještaj i Uber, ne morate biti u centru Manhattana. Njihova podzemna željeznica nije kao HŽ. Vozi brzo i dolazi na vrijeme, a i cijena je ok. Ako kupujete magnete za frižider, na Brooklyn Bridgeu su tri puta jeftiniji nego na Manhattanu. New York je ogroman grad, a Amerika ogromna zemlja. Mislim da će vam biti bolje ako dođete na što više dana, tjedana, mjeseci, ali ako ne možete, isplati se doći čak i na par dana kao što sam ja došao - kaže Josip koji je već spreman za nova putovanja.

Na upit koja mu je iduća destinacija, u šali odgovara da prvo ide na obiteljski ručak u Čučerje gdje ga čeka omiljeno jelo purica s mlincima, a nakon toga planova mu ne nedostaje. - Dosta ću putovati po Istri i Dalmaciji, a moram i do Hvara sa svojom ekipom iz IBMC-a. Dobio sam poziv da dođem u Bhutan u luksuzni boutique hotel The Postcard. Promovirao sam već jedan njihov hotel u Goi u Indiji. Prijatelj mi je kapetan na Royal Caribbean Cruiseru u Miamiju, tako da ću vjerojatno otići i u Miami. Htio bih otputovati na Sejšele, Maldive, Tajland, u Portugal, Japan, a u planu mi je početi posjećivati i utrke Formule 1. Vidjet ću hoće li moji sponzori imati kakve zahtjeve da promoviram njihove proizvode na nekim egzotičnim destinacijama. Meni je bitno samo da putujem pa makar i u Čučerje - zaključuje Josip Novosel.

