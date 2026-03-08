Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

Prvih petnaest godina grupe Laibach na plakatima, omotnicama, fotografijama, u simbolima i znakovima

Autor
Davor Bruketa
08.03.2026.
u 19:00

Izložba obuhvaća razdoblje od osnutka 1980. godine u Trbovlju do sredine devedesetih. To je vrijeme velikih političkih i društvenih promjena, od kasnog socijalizma do raspada zajedničke države i ratova. U galeriji su izloženi originalni radovi, arhivski materijali i multimedijalni sadržaji. Posjetitelji mogu vidjeti kako se njihov vizualni jezik razvijao, od ranih industrijskih plakata do omota albuma koji su reinterpretirali motive iz popularne kulture

U HDD galeriji otvorena je izložba "LAIBACH: Dvorana zrcala 1980-1995.", koja prvih petnaest godina djelovanja grupe Laibach prikazuje kroz dizajn. Umjesto klasične glazbene retrospektive, naglasak je na vizualima koji su pratili njihov rad - plakatima, omotima albuma, fotografijama, simbolima i znakovima po kojima su postali prepoznatljivi. Izložba je realizirana u suradnji s Muzejom crvene povijesti iz Dubrovnika, a otvorena je do 20. ožujka.

Laibach su jedan od najvažnijih umjetničkih projekata nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. Od početka su djelovali kao kolektiv i izbjegavali isticanje pojedinaca. Umjesto osobnih imena koristili su zajednički identitet, brišući granicu između autora i djela. Time su doveli u pitanje ideju umjetnika kao pojedinca i naglasili snagu kolektivnog rada. Dizajn je u njihovom slučaju uvijek bio više od "pratnje" glazbi. Plakati i omoti ploča nisu služili samo promociji, nego su bili dio poruke. Prepoznatljiva tipografija, snažni kontrasti, simboli i pažljivo osmišljeni vizualni elementi gradili su svijet koji je istodobno privlačio i provocirao. Laibach su vrlo rano shvatili koliko je važna slika u javnom prostoru i kako dizajn može oblikovati način na koji publika čita njihov rad.

