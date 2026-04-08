Zvijezda hit-serije (41) trudna: Čeka prvo dijete godinu dana nakon smrti supruga

Glumica Aubrey Plaza, najpoznatija po ulogama u serijama 'Parks and Recreation' i 'Bijeli lotos', u 42. godini godini čeka svoje prvo dijete. Njezin predstavnik za medije potvrdio je sretnu vijest za People, otkrivši kako ona i njezin partner, također glumac Christopher Abbott (40), prinovu očekuju na jesen. Izvor blizak paru opisao je trudnoću kao neočekivani blagoslov koji je uslijedio nakon iznimno teškog životnog razdoblja za glumicu. "Bilo je to prekrasno iznenađenje nakon emotivne godine. Osjećaju se uistinu blagoslovljeno", rekao je izvor, dodajući kako se par neizmjerno veseli novom poglavlju u svojim životima. Iako par nije javno objavio vijest, Plaza je posljednjih mjeseci uspješno skrivala trudnički trbuščić ispod široke odjeće, kao što je to bio slučaj na Pariškom tjednu mode, gdje je sjedila u prvom redu na nekoliko revija.

Ova sretna vijest dolazi petnaest mjeseci nakon velike osobne tragedije. Naime, u siječnju 2025. godine preminuo je njezin suprug, redatelj i scenarist Jeff Baena. Imao je samo 47 godina. Plaza i Baena bili su zajedno više od deset godina, a vjenčali su se 2021. godine. Iako su u trenutku njegove smrti bili razdvojeni već četiri mjeseca, ostali su u bliskom kontaktu, a njegova smrt ostavila je dubok trag na glumici. Nakon tragedije povukla se iz javnosti i s društvenih mreža kako bi se u privatnosti nosila s gubitkom. U zajedničkoj izjavi s obitelji tada je poručila: "Ovo je nezamisliva tragedija. Duboko smo zahvalni svima koji su nam ponudili podršku. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom vremenu."

Nekoliko mjeseci kasnije, u kolovozu 2025. godine, Aubrey je po prvi put otvoreno progovorila o svojoj boli u podcastu svoje dugogodišnje prijateljice i kolegice Amy Poehler. Tada je opisala tugu kao svakodnevnu borbu i "golem ocean užasa" koji je uvijek prisutan. "U svakom trenutku, tu je taj golemi ocean užasa koji je točno ispred mene i mogu ga vidjeti. Ponekad samo želim zaroniti u njega i biti u njemu. Ponekad ga samo gledam, a ponekad pokušavam pobjeći od njega. Ali on je uvijek tu", iskreno je ispričala glumica, dajući rijedak uvid u proces tugovanja s kojim se suočavala. Njezina iskrenost dirnula je mnoge, a sada, s vijestima o trudnoći, čini se da je pronašla novu snagu i razlog za sreću.

Njezin novi partner, Christopher Abbott, i ona poznaju se i surađuju već godinama, no svoju vezu uspješno su držali daleko od očiju javnosti. Zajedno su glumili u psihološkom trileru 'Crni medvjed' iz 2020. godine, a nedavno su dijelili pozornicu u hvaljenoj Off-Broadway predstavi 'Danny and the Deep Blue Sea', koja se prikazivala od 2023. do početka 2024. godine. Iako se ne zna točno kada je njihova veza postala romantična, viđeni su zajedno na Tjednu mode u New Yorku u veljači ove godine, što je potaknulo glasine o njihovoj vezi. Abbott je poznat po ulogama u kultnoj seriji 'Girls' te filmovima 'Uboga stvorenja' i 'Wolf Man', a trenutno nastupa na Broadwayu u predstavi 'Smrt trgovačkog putnika'.

Za Aubrey Plaza, koja je za ulogu Harper Spiller u drugoj sezoni serije 'Bijeli lotos' osvojila i nagradu Emmy, ova trudnoća simbolizira novi početak. Nakon što je prošla kroz nezamislivu bol, pronašla je utjehu i ljubav uz kolegu s kojim dijeli strast prema glumi. Par je svoju vezu gradio postepeno i u privatnosti, daleko od medijske pompe, što je glumici očito pomoglo da zacijeli rane i okrene novu stranicu. Potvrda trudnoće predstavlja krunu njihove ljubavi i najavu dolaska novog života koji će, bez sumnje, unijeti radost u njihove živote nakon razdoblja ispunjenog tugom. Obožavatelji diljem svijeta paru šalju čestitke i poruke podrške, sretni što njihova omiljena glumica ponovno ima razloga za osmijeh.