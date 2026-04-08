Zavela je 24 godine starijeg milijunaša: 'Plaća mi plastične operacije i najbolji je ljubavnik kojeg sam imala'

Fileri u usnama, implantati u grudima i zatezanje trbuha nisu dovoljni za 31-godišnju Leilu Griffin, koju mnogi opisuju kao pravu bombu. Svoje estetske zahvate financira uz pomoć supruga milijunaša Brucea, koji je od nje stariji 24 godine, no ona naglašava kako je on u krevetu izuzetno energičan. Ova ljubiteljica plastičnih operacija sada planira kirurško povećanje stražnjice i estetsku korekciju vagine kako bi održala savršenu figuru na zadovoljstvo svog bogatog supruga.

Za Kennedy News je izjavila kako želi izgledati najbolje što može za svog muža, smatrajući da bi svaka žena trebala težiti tome, te se čudi ženama koje se zapuste. Na društvenim mrežama redovito ističe Bruceovu velikodušnost, a nedavno se pohvalila zahvatima na usnama i stražnjici vrijednim gotovo 9.500 dolara. Njezin suprug svjestan je troškova njezina održavanja i ne prigovara, poručivši joj da mu je njezina sreća najvažnija. Leila ističe da bi na operacije išla čak i da koštaju 100 tisuća dolara, jer iako o svemu razgovaraju, on zna da odbijanje za nju nije opcija. Smatra da je tijelo njezin izbor, ali financirano Bruceovim novcem, te dodaje kako oboje preferiraju umjetnu ljepotu nad prirodnom. Ne mari za kritike na društvenim mrežama i zagovara plastičnu kirurgiju kao legitiman izbor za svakoga tko želi promjenu.

Priznaje da filere za usne koristi vrlo često, iako je svjesna da joj oni dodaju godine, no to smatra svojim stilom. Iako su implantati u stražnjici i labioplastika bili u planu, privremeno ih je odgodila zbog straha da bi dug oporavak mogao ugroziti njezin aktivan seksualni život. Iako je željela labioplastiku, Bruce se s tim nije složio jer preferira njezin prirodni izgled, a ona je na kraju odustala jer ne može zamisliti dugu apstinenciju nakon zahvata.

Za nju je redoviti seks s Bruceom obavezan te ga opisuje kao najboljeg ljubavnika kojeg je imala, unatoč njegovim godinama. Tajnu njihova odnosa vidi u emocionalnoj povezanosti i njegovoj vještini u spavaćoj sobi. Osim financijske podrške, Bruce joj je bio i velika pomoć tijekom oporavka od zatezanja trbuha, unajmivši joj čak i bolnički krevet. Leila se ne srami što koristi suprugovu dobru narav i ne obazire se na optužbe da je sponzoruša, smatrajući da je jednostavno imala sreće zaljubiti se u čovjeka koji je izvrstan hranitelj obitelji. Bruce pak ističe da mu je najvažnije njezino zadovoljstvo i to kako se ona osjeća u vlastitoj koži, zbog čega u potpunosti podržava njezinu potrebu za modifikacijama tijela.