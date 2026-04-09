Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI KONCERT

Uvertira za spektakl: Ivan Licul otvara večer Harisa Džinovića u Areni

Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
09.04.2026.
u 14:21

U ulozi predizvođača, publiku će zagrijati Ivan Licul, mladi i iznimno talentirani harmonikaš koji posljednjih godina bilježi snažan uzlet na istarskoj i regionalnoj glazbenoj sceni

Veliki koncert Harisa Džinovića, kojim obilježava impresivnih 40 godina karijere, održat će se 14.8. u pulskoj Areni, a večer će dodatno upotpuniti nastup jednog od najperspektivnijih mladih izvođača na domaćoj sceni – Ivana Licula i njegovog benda.

U ulozi predizvođača, publiku će zagrijati Ivan Licul, mladi i iznimno talentirani harmonikaš koji posljednjih godina bilježi snažan uzlet na istarskoj i regionalnoj glazbenoj sceni. Riječ je o glazbeniku koji je svojim energičnim nastupima, vrhunskom tehnikom i karizmom osvojio publiku diljem Istre i šire, a iza sebe ima stotine nastupa na koncertima, festivalima, privatnim i humanitarnim događanjima. Njegov glazbeni izričaj spaja tradicionalne motive s modernim pristupom, čime uspješno privlači sve generacije.

Ivan Licul danas se s pravom smatra jednim od najtraženijih harmonikaša u Istri, a njegova popularnost kontinuirano raste zahvaljujući autentičnosti, predanosti i snažnoj povezanosti s publikom. Nastup u pulskoj Areni predstavlja još jedan važan korak u njegovoj karijeri, ali i potvrdu kvalitete koju je publika već odavno prepoznala.

Publiku tako 14.8. očekuje večer ispunjena vrhunskom atmosferom – od energičnog zagrijavanja uz Ivana Licula i bend, do bezvremenskih hitova Harisa Džinovića koji će kulminirati velikim slavljem njegove dugogodišnje karijere. Ulaznice su u prodaji u sustavu entrio.hr.
Ključne riječi
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!