Slavna glumica prvi se put oglasila nakon prometne nesreće u kojoj je vozila sedmero djece, otkrila što je bilo

Glumica Tori Spelling (52) se prvi put oglasila nakon što je prije nekoliko dana sudjelovala u ozbiljnoj prometnoj nesreći u kojoj je bilo sedmero djece. U videu objavljenom na Instagramu Spelling je rekla: "Samo sam htjela doprijeti do svih. Trebalo mi je malo vremena da ovo objavim, jer, kao što većina vas zna, četiri moja djeteta, ja i troje njihovih prijatelja bili smo u prometnoj nesreći nekoliko dana prije Uskrsa u Temeculi, Kalifornija.Dobro smo, ali sve je bilo jako stresno. Neizmjerno smo zahvalni i sretni jer je moglo završiti puno gore. Vozač koji nas je udario vozio je prebrzo, stvarno suludo brzo. Vjerujemo da je prošao kroz crveno svjetlo. I jednostavno sam jako zahvalna što su nas u tom trenutku čuvali naši anđeli,” objasnila je.

Prema izvješću koje su prenijeli američki mediji, uključujući i TMZ, nesreću je skrivio drugi vozač. On je, navodno, vozio prebrzo te je prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju, nakon čega se zabio u vozilo kojim je upravljala Spelling. Izvori bliski glumici navode kako je njezina prisebnost u ključnom trenutku spriječila tragediju. Naime, Tori je u posljednji čas uspjela smotati volan i izmanevrirati vozilo tako da udarac bude bočni, čime je vjerojatno izbjegla izravan sudar i spasila sebe i mlade putnike od puno težih posljedica.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigla tri vozila hitne pomoći koja su glumicu i svih sedmero djece prevezla u najbližu bolnicu. Srećom, potvrđeno je da nitko od putnika nije zadobio ozljede opasne po život. Liječnici su ih zbrinuli zbog lakših ozljeda, koje uključuju posjekotine, brojna nagnječenja i modrice, a svi su pregledani i zbog sumnje na moguće potrese mozga. Šerifov ured izjavio je kako na mjestu nesreće nitko nije uhićen, no istraga o točnim okolnostima koje su dovele do sudara i dalje je u tijeku.

Ovaj incident jedna je u nizu loših vijesti za glumicu najpoznatiju po ulozi Donne Martin u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", koja se prošle godine i službeno razvela od supruga Deana McDermotta, s kojim ima petero djece, nakon 18 godina braka. Nažalost, ovo nije prvi put da je Spelling sudjelovala u prometnoj nesreći dok je vozila djecu. Prije 15 godina također je doživjela sudar kada se, bježeći od napadnih paparazza dok je vozila djecu u školu, zabila u zid.