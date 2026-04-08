TEŠKA ODLUKA

Slavna pjevačica objavila vijest koja je rastužila njezine fanove: Apsolutno sam slomljenog srca

Lady Gaga je održala dva koncerta u Montrealu 2. i 3. travnja, ali joj je liječnik savjetovao da otkaže treći koncert u gradu.

Lady Gaga je objavila je vijest koja je rastužila njezine obožavatelje. Obavijestila ih je kako mora otkazati svoj posljednji nastup u Montrealu zbog respiratorne infekcije. „Jako mi je žao što moram podijeliti s vama da večeras ne mogu nastupiti i moram otkazati koncert. Posljednjih nekoliko dana borim se s respiratornom infekcijom i činim sve što mogu da se odmorim i oporavim, ali stanje se pogoršalo.“ Gaga je održala dva koncerta u Montrealu 2. i 3. travnja, ali joj je liječnik savjetovao da otkaže treći koncert u gradu. Umjetnica je također izrazila zabrinutost da možda neće moći pružiti kvalitetu nastupa koju, po njenom mišljenju, njezini obožavatelji zaslužuju.

„Znam koliko je ovo duboko razočaravajuće i zaista se ne mogu osjećati gore što sam vas iznevjerila“, napisala je pjevačica. „Jako mi je žao zbog svih koji su planirali biti tamo i podržati me. Biti u Montrealu i nastupati za vas u četvrtak i petak bilo je čarobno i duboko značajno. Apsolutno sam slomljenog srca i jako mi je žao što moram otkazati nastup.“ Gagina turneja Mayhem Ball Tour pretrpjela je nekoliko promjena rasporeda od početka prošlog srpnja. Zbog iznimno pozitivnog odaziva i velike potražnje, posebno u Aziji, dodan je i drugi dio s dodatnim gradovima, uključujući tri koncerta u Bell Centru u Montrealu.

U rujnu je bila prisiljena pomaknuti svoj koncert u Miamiju na ožujak 2026. zbog vokalnih problema. Ako joj zdravlje dopusti, očekuje se da će Gaga dvije večeri nastupiti u Saint Paulu u Minnesoti (9. i 10. travnja), a završiti u Madison Square Gardenu u New Yorku 13. travnja. Gaga je s uzbuđenjem najavila turneju koja će pratiti izlazak njenog albuma Mayhem 2025. „Ovaj koncert je osmišljen kao kazališno i elektrizirajuće iskustvo koje oživljava MAYHEM točno onako kako ga zamišljam“, napisala je u ožujku 2025. „Turneja MAYHEM Ball Tour službeno vam dolazi. Vidimo se uskoro, čudovišta.“

