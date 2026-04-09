Mladen Grdović poslao poruku Jakovu Jozinoviću: 'Treba se puno potruditi, mlad je'

Mladen Grdović proteklog je vikenda izazvao zabrinutost među obožavateljima, medijima i kolegama objavivši fotografiju iz bolnice na kojoj nosi masku. Što se zapravo dogodilo? ''Riječ je samo o inhalaciji glasnica, ništa ozbiljno. Iako sam razmišljao o otkazivanju nastupa, odlučio sam to ne učiniti zbog svoje publike'', pojasnio je Mladen za In Magazin. Na pitanje o općem zdravstvenom stanju, odgovara optimistično:

''Evo, da kucnem u drvo, zdravlje me dobro služi, unatoč godinama. Više ne trčim kao nekada, ali redovito prakticiram brzo hodanje'', otkriva pjevač. Iza njega je impresivnih 45 godina karijere, a na pitanje o tajni dugovječnosti na estradi kaže:

''Vrijeme je proletjelo! Toliko putovanja i nastupa... Samo u Lisinskom sam pjevao više od 200 puta, a posebno je intenzivno bilo tijekom rata kada smo nastupali i triput tjedno. Nisam tip pjevača koji nudi lake note; pjesma mora imati dubinu i težinu'', ističe Grdović. Osvrnuo se i na uspjeh mladog Jakova Jozinovića koji puni dvorane:

''Uvijek je bilo u povijesti, uvijek se pojavljivao netko mlad, pa je otišao, pa dođe drugi, pa je otišao, pa dođe treći... Treba raditi na sebi, treba komponirati, skladati. Treba se puno potruditi, mlad je. Ja sam u njegovim godinama snimio već dvije ploče. Tad je bilo teško. Tad je bila ekipa: Tereza Kesovija, Drago Diklić, Miro Ungar, Ivica Šerfezi, Tomislav Ivčić, Đo Maračić...'', prisjetio se Mladen. Što se tiče planova za nadolazeće mjesece i mogućeg odmora, Mladen priznaje: ''Teško je usporiti ritam! Raspored je gust, ali nadam se da ću uloviti malo vremena za brod i kupanje'', zaključuje pjevač.

Podsjetimo, samo dva dana prije koncerta, na sam Uskrs, Grdović se oglasio na društvenim mrežama i zabrinuo obožavatelje. Uz fotografiju na kojoj se vidi kako ima masku, napisao je znakovite riječi. “Sve radim da mi glasnice budu dobre. Toliko sam ostario. Sretan Uskrs”, stoji uz fotografiju koja je prikupila stotine komentara. “Drži se Mladene. Otpjevat ćeš ti lijepo kao i uvijek”, “Legendo, ne sumnjamo u tebe! Sretan i blagoslovljen Uskrs”, “Hvala ti što postojiš” i “Drž’ se Mladene, još si ti k’o mladić i Sretan Uskrs”, pisali su mu.

Među brojnim komentarima našli su se i neki savjeti pjevaču. “Ma brate ako ne možeš, otkaži i gotovo”, “Legendo naša, dosta da se pojavite, pustite muziku ne trebate ni pjevat, pjevat će publika od veselja s vama. Puno uspjeha i sretan Uskrs, najviše zdravlja” i “Mladene... Popij Normabel i naspavaj se dobro, i pij vodu. Znam da nije lako, ali dok pivaš pij vodu, crno vino nikako. Ne govori, a na nastupu refrene prepusti publici, diži ruke ka Mišo”, sugestije su obožavatelja. “Godine su samo broj, nisi ostario, još ćeš se ti napjevati”, optimistično je zaključio netko u komentaru.