Poznati Hrvati više se ne srame pričati o transplantaciji kose, evo koliko košta takav zahvat

O transplantaciji kose poznati Hrvati prije nekoliko godina nerado su govorili u javnosti, ali sada se situacija promijenila i svoja iskustva rado dijele. Pozornost javnosti nedavno je privukao bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić. On se nedavno ponovno odlučio na estetski zahvat. Naime, nakon što je prošao kroz prvu fazu transplantacije kose u travnju 2023. godine, nedavno je u Sarajevu obavio i drugi dio postupka, a rezultate zahvata pokazao je tijekom najnovijega televizijskog gostovanja na jednome bosanskohercegovačkom kanalu.Tim povodom istražili smo koji su sve slavni muškarci odlučili estetskim postupkom nadoknaditi gubitak kose. Influencer Sandi Hadžić (Pego) prije mjesec dana drugi je put išao na presađivanje kose u Tursku, a cijeli je postupak snimio te objavio na društvenim mrežama.

“Opet putujem u Tursku da sredim papovku. Mnogi su mi od vas pisali i poručivali da se ne usude, pitali je l’ boli... Ja sam išao prije četiri, pet godina i stvarno sam sretan zbog toga. Transplantacija stoji 2500 eura. Želim zaokružiti cijelu priču i biti miran dugoročno”, iskreno je otkrio na Instagramu. Dok ovaj zahvat nije postao popularan i u Hrvatskoj, poznate su osobe najčešće išle u Tursku na presađivanje kose. Posljednjih godina mnogi su taj zahvat obavili u Hrvatskoj. Među njima je i naš poznati chef Ivan Pažanin, koji je ovaj postupak obavio u jednoj privatnoj poliklinici u Splitu.

– Prije zahvata bio sam upućen u sve, straha apsolutno nije bilo, jedva sam čekao da to odradimo. Bio sam svjestan da se nalazim na pravome mjestu i u sigurnim rukama doktorice s velikim znanjem i višegodišnjim iskustvom u presađivanju kose – kazao je Pažanin u jednom intervjuu. Kosu je presadio FUE metodom, koja je najsuvremeniji i najučinkovitiji način presađivanja kose jer ne ostavlja nikakve ožiljke. Riječ je o minimalno invazivnoj tehnici transplantacije kose kojom se folikuli pojedinačno uzimaju iz donorske regije i usađuju u područja bez kose. Kosa se uzima s otpornih dijelova vlasišta (zatiljak), a po potrebi i s drugih dijelova tijela poput brade i prsa. Prvi rezultati vidljivi su nakon 10 mjeseci. Ovom metodom kosu je presadio i naš poznati pjevač Tony Cetinski, koji je tu informaciju podijelio s pratiteljima na Instagramu. Rekao je kako mu je već dugo bila želja napraviti to, a kada je saznao da se zahvat radi i u Hrvatskoj, odabrao je jednu polikliniku u Zagrebu. Nakon zahvata kazao je da je cijeli postupak presađivanja kose trajao od 8 do 18 sati jer je njegov slučaj bio malo zahtjevniji, tj. gubitak kose je bio velik i jako izražen. Husein Hasanefendić Hus bio je među prvima koji su otvoreno govorili o presađivanju kose te je prije sedam godina priznao kako su za njegovu novu bujnu kosu zaslužni estetski kirurzi koji su mu presadili, odnosno dopunili dijelove vlasišta s prorijeđenom kosom. U domaćim su klinikama cijene presađivanja od od 2,50 do šest eura po folikularnoj jedinici. Cijena od 2,5 eura je po folikularnoj jedinici kad ih se presađuje do 1000, a ako je potrebno presaditi 3000 folikularnih jedinica, onda je cijena za cijeli tretman od 7500 eura. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić također je svoju kosu učinio bujnijom zahvaljujući transplantaciji kose.

– Jednostavno, htio sam se malo pomladiti, vratiti šiškice, ha-ha. Jako sam zadovoljan rezultatom. To je zato da se malo vratim u mlade godine, da imam nešto počešljati – rekao je Rakitić odgovarajući u jednom intervju na pitanje kako je zadovoljan rezultatom presađivanja. On je ovaj postupak obavio u Istanbulu kod kirurga Emraha Cinika, kod kojeg su na sličnim tretmanima bili i bivši engleski nogometaš Rio Ferdinand, Francuz Ludovic Giuly i Nemanja Gudelj. Igor Štimac i Slaven Bilić osobe su iz našega nogometnog svijeta koje su navodno nedostatak kose odlučile popraviti odlaskom na zahvat presađivanja, a brojne si i strane zvijezde koje su doskočile problemu ćelavosti. Učinio je to i glumac Matthew McConaughey, nogometaš David Beckham, tenisač Rafael Nadal, glumac Jude Law, glumac Jamie Foxx, pjevač Bono Vox i njegov kolega Robbie Williams, koji je to otvoreno podijelio s javnosti. – U posljednje vrijeme često sam znao čuti u javnosti kako se vidi da sam ostario. Priznajem, bilo mi je teško to slušati, treba imati jako čvrst karakter da biste zaboravili na sve te komentare. No kada ste pod medijskim povećalom, neki vas komentari dotuku. Presadio sam kosu i to ću svima reći – kazao je svojim obožavateljima i dodao kako je jako zadovoljan rezultatom i činjenicom što je medicina danas toliko napredovala da svoj izgled možete poboljšati u samo nekoliko sati.