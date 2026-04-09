PODIJELILA DETALJE

Nives Celzijus: 'Svakakve sam kontroverze čula o sebi, ali vrhunac je bio kad sam ovo doznala u Srbiji'

Duet "Sinkronija" s Dinom Petrićem izazvao je brojne reakcije publike, a Nives je otkrila zašto je upravo s ovim kolegom htjela ukrstiti glasove

Popularna domaća pjevačica, Nives Celzijus, gostovala je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, gdje je u iskrenom razgovoru progovorila o novoj pjesmi, odnosu s publikom na društvenim mrežama, ali i o obiteljskom životu. Duet "Sinkronija" s Dinom Petrićem izazvao je brojne reakcije publike, a Nives je otkrila zašto je upravo s ovim kolegom htjela ukrstiti glasove.

"Pjesma je žanrovski više neki pop i zapravo sam tražila pjevača iz tog žanra. Nekako mi je Dino bio prvi na pameti, bez obzira na to što on dosta cirkulira po raznim žanrovima, ali ga ljudi i dalje percipiraju kao pop izvođača. Možda i zato što smo se već poznavali. Mislim, nismo se nešto pretjerano dobro poznavali, ali uvijek je to bilo ono: 'bok-bok', zagrlimo se kad se vidimo... Uvijek je bio jako srdačan i mio", rekla je.

A je li Dinova supruga bila ljubomorna dok se snimao spot? "Tea je totalna kulerica. Ona to doživljava kao dio posla, ona je to prokomentirala kroz svoj humorističan ton. Inače je, koliko sam skužila, jako šaljiva žena. Ali ne, njoj je to sve super. Dala je blagoslov Dini, tako da smo mi potpuno rasterećeno snimali i radili sve što treba", kaže Nives. Dio razgovora bio je posvećen i komunikaciji s publikom, posebno na društvenim mrežama.

"Generalno imam više muške publike i naravno da mi onda oni i više pišu, ali najviše komuniciram sa ženama. Zato što mislim da su žene, u pravilu, kad se javljaju, konstruktivnije. Nije to sad samo 'wow, kako izgledaš, predobra si, što bih ti radio' i slično. Mislim, ima i toga, ima i kod žena, ali u punoj manjoj mjeri. One se uglavnom referiraju na neku konkretnu situaciju. Evo, danas sam objavila nešto za kosilicu pa mi se žena javi da ima istu tu kosilicu i komentira nešto o njoj", priča.

Na svom Instagram profilu ima i posebnu zajednicu najvjernijih pratitelja, a posebno će pamtiti jedan e-mail koji joj je stigao. "Jedan dečko, od dvadesetak godina, napisao je maltene cijeli esej o tome zašto bi bio idealan muškarac za mene. Ali to je bilo toliko slatko i simpatično, i prije svega iskreno. Kao: 'imam apolonsko tijelo, sportaš sam, nogometaš - doduše ne baš uspješan'. Zapravo me pozvao na kavu. Toliko mi je mail bio simpatičan da sam bila na rubu da mu možda i odgovorim", ispričala je Celzijus za Happy FM.

O svom karakteru kao majke kaže: "Ja sam dosta autoritativna i oni znaju da, kad poludim, nije dobro. Kad vičem, onda je još i dobro, ali kad ih pogledam tim svojim 'demonskim' pogledom, onda je vrag odnio šalu. Ali generalno sam dosta flegmatična, možeš mi skakati po glavi, ali kad se prijeđe granica, onda je gotovo." Dodaje i da s kćeri ima poseban odnos: "Mi imamo dosta zajedničkih interesa, idemo zajedno na treninge, putujemo, družimo se i s mojim i s njezinim društvom. Stvarno provodimo puno vremena zajedno, ali se i dosta svađamo. Evo, danas smo se posvađale jer mi je uzela pola šminke kad sam se trebala spremiti."

A sa sinom? "S njim znam igrati igrice, baš ozbiljno, i to uglavnom budu neke horor igrice", otkrila je. Nives se osvrnula i na glasine koje je čula o sebi. "Svakakve sam kontroverze čula o sebi, ali vrhunac je bio kad sam u Srbiji čula priču da sam prije bila muškarac", prisjetila se kroz osmijeh. Otkrila je i da ne planira stati s pisanjem knjiga: "Ne mislim stati na tri knjige. Sigurno će se u nekom trenutku dogoditi nova. Čak su mi rekli da bih trebala napisati krimić, budući da ih stalno čitam."

ODUŠEVILI I GIBONNIJA

