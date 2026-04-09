ODUŠEVILI I GIBONNIJA

TransAkustik ostavio svoj trag na Porinu, a sada je spreman za poseban koncert u Klubu Kazališta Komedija

Transakustik
09.04.2026.
u 11:46

Posebno se raduju svom zagrebačkom koncertu 18. travnja u Klubu Kazališta Komedija pod nazivom  "TransAkustična večer: od sevdaha do bluesa" za koji obećaju posebno glazbeno iskustvo. TransAkustik će u Klubu Kazališta Komedija još jednom publiku odvesti na putovanje bez granica, od istoka prema zapadu, kroz prizvuke zavodljivog bluesa, bezvremenske pjesme hrvatskih kantautorskih bardova i neizostavnog sevdaha koji grije i najtiša srca.

TransAkustik čine Iva Ivković Ivanišević i Joško Tomić, a poznati su po tome što kombiniraju različite glazbene stilove. Nakon ovogodišnje dodjele nagrade Porin, kako otkrivaju, punom parom bacili su se u završne pripreme za zagrebačke pozornice. Na koncertu "Evergreeni Zagrebačkog festivala" 15. travnja u pratnji Jazz orkestra HRT-a uz Matiju Cveka, Antonelu Doko, Damira Kedžu, Zsa Zsu, Martina Kosovca, Marka Kutlića, ToMu i Gorana Boškovića zapjevat će najveće upješnice Zagrebačkog festivala na kojem će 17. travnja debitirati s pjesmom "Njezna ko svila".

Uz to, posebno se raduju svom zagrebačkom koncertu 18. travnja u Klubu Kazališta Komedija pod nazivom  "TransAkustična večer: od sevdaha do bluesa" za koji obećaju posebno glazbeno iskustvo. TransAkustik će u Klubu Kazališta Komedija još jednom publiku odvesti na putovanje bez granica, od istoka prema zapadu, kroz prizvuke zavodljivog bluesa, bezvremenske pjesme hrvatskih kantautorskih bardova i neizostavnog sevdaha koji grije i najtiša srca.

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu
Transakustik
1/17

Na taj će put još jednom povesti sa sobom i sjajne suputnike: Vinko Didović (harmonika, klavijature), Danijel Curić (truba, gitara), Hrvoje Pekas (bas gitara) i Marko Duvnjak (bubnjevi). Iva i Joško svojim su svojim izvedbama zaslužili pohvale Gibonnija i Tedija Spalata koji im je čak bio gost na prošlom zagrebačkom koncertu, a kao i na tom prošlogodišnjem koncertu, i ovog puta planiraju zagrebačku publiku ostaviti bez teksta.

 Publika ih je imala priliku upoznati na festivalskim pozornicama, osobito na Melodijama Jadrana. Na prošlogodišnjem Zagrebačkom festivalu sudjelovali su u revijalnom dijelu posvećenom Hrvoju Hegedušiću, gdje je Iva nastupila uz Hanu Hegedušić i Tibora Karamehmedovića.  No, ove godine TransAkustik debitiraju na priznatoj zagrebačkoj festivalskoj pozornici s pjesmom “Nježna ko svila”, a publika će ih čuti i 15. travnja u Tvornica kulture, na posebnom koncertu s Jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera, uz brojne renomirane izvođače.Ostavili su svoj trag i na Porinu,  u programu “Ćakula sa splitskim autorima” na kojem su sudjelovali autori Ivo Jagnjić, Pero Kozomara i Tomislav Mrduljaš, a TransAkustik je na pozornici interpretirao njihove pjesme.

Na splitskim Danima Porina Iva je sudjelovala i na panelu “Pjesma koja me promijenila” uz  Matiju Cveka, Sašu Antića i Tomislava Mrduljaša. Razgovor, koji je moderirala Antonija Blaće, fokusirao se na pjesme koje su ostavile snažan trag u njihovim životima i karijerama. Spoj festivala, nove pjesme i koncertne večeri potvrđuje da TransAkustik ulazi u jedno od svojih najuzbudljivijih glazbenih poglavlja. Jedno je sigurno - ovo će proljeće biti u ritmu TransAkustika.

Mladen Grdović svojim zdravstvenim stanjem ozbiljno je zabrinuo obožavatelje: 'Toliko sam ostario'
showbiz Iva Ivković Ivanišević Transakustik

Zagreb: Ida Prester u šetnji po špici
Video sadržaj
18
BOLNO SJEĆANJE

VIDEO Ida Prester podijelila potresno sjećanje: ‘Zlostavljao me u punom tramvaju, nitko nije reagirao’

"Mislim da se velik dio takvih priča događa u javnom prijevozu. Došao je taj stariji muškarac, sjeo ispred mene, tramvaj je bio krcat ljudima i nitko nije reagirao. Počeo mi je pričati u stilu: vodio bih te doma, ti si baš moj tip, pa do nekih vrlo eksplicitnih stvari. Nitko ništa. Ja sam samo zbunjeno gledala u pod, kao da ga ne vidim i ne čujem, trudila sam se samo izdržati da to prođe", rekla je Ida

