Je li Gina kopirala RAYE? Viralni video zapalio mreže, a onda je isplivao ključni detalj

Nakon godinu dana tišine, Gina se vraća s novim singlom “Ona voli” koji, očekivano za Ginu, nije mogao doći bez malog neplaniranog zapleta. Sve je krenulo sasvim spontano, jednim reelom koji je u vrlo kratkom roku izazvao velik broj reakcija i komentara. Nakon što je RAYE 20. ožujka objavila spot za “Click Clack Symphony”, pojavile su se očite vizualne sličnosti s kadrovima iz Gininog spota, koji u tom trenutku još nije bio objavljen. Reakcije ekipe koja je radila na spotu bile su brze i glasne, komentari Ginininih obožavatelja i pratitelja na društvenim mrežama brojni, a cijela se situacija u vrlo kratkom roku pretvorila u pozitivnu priču, onu koja potvrđuje kako “veliki umovi slično misle”. Internet je, očekivano, eksplodirao.

“Prva reakcija mi je bila panika, nisam znala bi li se smijala ili plakala, moja ekipa sa seta je bila u šoku! Morala sam to podijeliti na mrežama, uz scene iz mog spota s datumom snimanja, koji je bio 8 dana prije nego što je Raye objavila svoj spot.” kaže Gina. Kronologija priče ide ovako: Ginin spot snimljen je 12. ožujka, nekoliko dana prije objave Rayeinog videa, dok je službeni izlazak zakazan za 8. travnja, objasnila je Gina na svojoj Instagram stranici. “Ona voli” tako prirodno dobiva dodatni sloj značenja

Pjesma govori o odnosima u kojima postoji privid bliskosti, ali ne i stvarna povezanost. O situacijama u kojima netko voli pažnju, sigurnost ili ideju odnosa, ali ne i osobu koja stoji ispred njega. Emotivno suzdržana, ali precizna, “Ona voli” otvara prostor za prepoznavanje, bez dramatizacije, ali s vrlo jasnim osjećajem praznine koji ostaje.

Vizualno, spot prati isti ton: intiman, pomaknut i lagano distanciran, fokusiran na atmosferu više nego na narativ, što dodatno pojačava osjećaj neizrečenog. Upravo ta neizvjesnost ono je što povezuje cijelu priču i pjesmu i trenutak koji joj je prethodio. Koliko brzo donosimo zaključke, koliko lako povjerujemo u ono što vidimo i koliko često stvarnost dođe tek naknadno. Autori pjesme su Gina Damjanović i Marko Bratoš, a režiju spota potpisuje Nina Damjanović. Pjesma “Ona voli” i spot su dostupni na svim digitalnim platformama.