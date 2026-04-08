Atraktivna Antonela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je da se udebljala tijekom snimanja showa, a evo kako skida kg

Antonela Jukičić (28), koju publika pamti kao kandidatkinju pete sezone showa ‘Gospodin Savršeni’, u ‘Savršenom podcastu’ otvoreno je pričala o svom sudjelovanju u emisiji te fizičkim promjenama koje su je pratile. Prema pisanju portala RTL.hr, otkrila je da je boravak na Kreti, uz specifičan ritam i bogatu mediteransku kuhinju, rezultirao pokojim kilogramom viška. No, nakon povratka u Slavonski Brod, brzo je uspostavila staru rutinu i zdrave navike, što joj je pomoglo da ubrzo vrati željenu figuru.

Govoreći o održavanju linije, istaknula je svoj rad u frizerskom salonu kao ključan faktor zbog njegove fizičke prirode. „Jako puno znači to što dosta radim, fizički je posao biti u frizerskom salonu. Stalno si na nogama, radiš rukama i praktički nikad ne sjedim dok sam u salonu“, pojasnila je, napomenuvši kako joj takva dinamika jamči cjelodnevnu aktivnost. Priznala je i da je planirala preciznije mjeriti svoje kretanje: „Čak sam razmišljala jedan dan staviti brojač koraka da vidim koliko napravim, ali nikako da to napravim.“

Uz profesionalne obveze, Antonela veliku važnost pridaje i slobodnom vremenu posvećenom rekreaciji. Njezin tjedni raspored obuhvaća pilates i teretanu, no naglasak stavlja na svakodnevno pješačenje. „Šetnja je obavezna, to mi je super“, izjavila je, dodavši kako uživa u prirodnim ljepotama svog kraja: „Dobro u Slavonskom Brodu, hvala Bogu, lijepo je tamo uz Savu, šetnica je tu negdje blizu.“ Spoj dinamičnog posla i umirujućih šetnji uz rijeku pokazao se kao idealan recept za oporavak od napornog i stresnog perioda snimanja.