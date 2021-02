Poznata influencerica pokazala stvarnost, objavila fotografiju prije i nakon što se udebljala

Popularna influencerica Negin Mirsalehi (32) na Instagramu prati gotovo 6 i pol milijuna ljudi, a među njima i mnoge Hrvatice. Iako joj nije prvi put, Mirsalehi je progovorila o svom tijelu i otkrila da se udebljala, a za sve je okrivila karantenu. Objavila je dvije fotografije koje pokazuju promjenu u izgledu prije i tokom pandemije koronavirusa.

"Prije covida vs. sad. Dijelim ovo jer sam zbog nedavne snimke dobila mnogo komentara o svom licu koje, kako ste rekli, izgleda drugačije. Neki kažu da izgledam trudno, drugi kažu da izgleda kao da sam radila filere. Dok sam se u stvarnosti tek udebljala", napisala je Negin i dodala:

"Da budem iskrena, na lijevoj sam se fotografiji osjećala bolje, redovito sam vježbala i osjećala sam se dobro. Sada se osjećam sasvim suprotno, ali pokušavam voljeti i ovaj dio sebe. Nije uvijek lako, ali svejedno se trudim, i pokušavam se sjetiti da svi s vremena na vrijeme prolaze kroz takve stvari i da je to normalno. Ne kažem da izgledam loše, u redu je i dobiti i izgubiti na kilaži. Također, desna fotografija je snimljena jutros, a to je doba dana u kojem djelujem najmanje napuhnuto. I ne uvlačim trbuh, pokušala sam pozirati na način na koji uvijek poziram".

Foto: instagram

Pratitelje je oduševila njezina objava i u komentarima su joj pisali brojne komplimente kako i sada izgleda fantastično.

Mirsalehi je nakon diplome na studiju marketinga u Amsterdamu planirala upisati magisterij, no dok je radila na nekom studentskom radu tijekom noći, prijatelj ju je upitao zašto ne otvori Instagram. To je bilo 2012. godine, kada je i sama aplikacija bila na počecima. Nesvjesna rastuće zajednice, a sklone modi i ljepoti, Mirsalehi je počela objavljivala svoje fotografije u raznoj odjeći i pratila druge koji su to činili. Aplikacija ju je odmah osvojila, a tako je postala jedna od najutjecajnijih osoba na Instagramu i direktorica privatne multimilijunske tvrtke.