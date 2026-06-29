FOTO David Byrne vratio se u Hrvatsku i trijumfirao! Pogledajte taj spektakl u više od 100 fotografija
Osam godina nakon što nas je osvojio nastupom na In Music festivalu u Zagrebu, David Byrne vratio se u Hrvatsku i trijumafalnim nastupom u pulskoj Areni pokazao nam zašto je jedan od najvažnijih pop-rock autora svih vremena.
Kao i u Zagrebu, Byrne i njegov bend na pozornici su nastupili bez ikakve scenografije, a svi instrumenti i mikrofoni bili su bežični, što im je omogućilo da svaku pjesmu prati jedinstvena koreografija, ali i poruke na ekranima iza njih.