FOTO David Byrne vratio se u Hrvatsku i trijumfirao! Pogledajte taj spektakl u više od 100 fotografija

Osam godina nakon što nas je osvojio nastupom na In Music festivalu u Zagrebu, David Byrne vratio se u Hrvatsku i trijumafalnim nastupom u pulskoj Areni pokazao nam zašto je jedan od najvažnijih pop-rock autora svih vremena. 
Osam godina nakon što nas je osvojio nastupom na In Music festivalu u Zagrebu, David Byrne vratio se u Hrvatsku i trijumafalnim nastupom u pulskoj Areni pokazao nam zašto je jedan od najvažnijih pop-rock autora svih vremena. 
Foto: Filip Kovačević
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Byrne je nastupio u sklopu jedinstvene turneje "Who is The Sky?", a nastup je bi kombinacija art kazališta, glazbenog spektakla i životne škole. 
Byrne je nastupio u sklopu jedinstvene turneje "Who is The Sky?", a nastup je bi kombinacija art kazališta, glazbenog spektakla i životne škole. 
Foto: Filip Kovačević
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Kao i u Zagrebu, Byrne i njegov bend na pozornici su nastupili bez ikakve scenografije, a svi instrumenti i mikrofoni bili su bežični, što im je omogućilo da svaku pjesmu prati jedinstvena koreografija, ali i poruke na ekranima iza njih. 
Kao i u Zagrebu, Byrne i njegov bend na pozornici su nastupili bez ikakve scenografije, a svi instrumenti i mikrofoni bili su bežični, što im je omogućilo da svaku pjesmu prati jedinstvena koreografija, ali i poruke na ekranima iza njih. 
Foto: Filip Kovačević
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Byrne nas je podsjetio na neke od najvećih hitova Talking Headsa poput "And She Was", "Psycho Killer", "Once in a Lifetime" i "Burning Down the House", ali i brojne hitove iz svoje solo karijere. 
Byrne nas je podsjetio na neke od najvećih hitova Talking Headsa poput "And She Was", "Psycho Killer", "Once in a Lifetime" i "Burning Down the House", ali i brojne hitove iz svoje solo karijere. 
Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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Foto: Filip Kovačević
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