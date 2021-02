Zgodna HRT-ova voditeljica progovorila o braku: 'Suprug i ja živimo na dvije, a nekad i na tri adrese'

Jelena Lešić prošle je subote uz Barbaru Kolar, Danielu Trbović i Doris Pinčić vodila Doru, a mnogi su osim vođenja hvalili i njen izgled. Jelena je pod djevojačkim prezimenom Glišić prije 15 godina osvojila titulu Miss Universe, a kako je rekla u razgovoru za Story, od tada ostvarila sve svoje snove - od privatnih do akademskih i profesionalnih.

- Ta mi je godina preokrenula život iz temelja, vjerovali ili ne. Teško će je išta nadmašiti. Odselila sam se iz roditeljskog doma, upisala željeni fakultet, postala Miss Universe Hrvatske, proputovala pola svijeta, počela zarađivati svoj novac, stalno radila i pritom uživala u svakoj sekundi. Zahvalna sam Mariji i Vladimiru Kraljeviću na svakoj pruženoj prilici, podršci i savjetu koji su mi tada udijelili. Sjećam se gotovo svake situacije i sve bih ponovila bez problema. Eto, toliko mi je lijepo bilo, rekla je Jelena za Story.

Foto: Instagram

Voditeljica redovito održava formu, premda je, kako je rekla, nedostaje teretana.

- Baš u posljednje vrijeme govorim kako mi se jako ide u teretanu. Naravno, kada se otvore, reći ću da nemam vremena i tako ukrug. Nastojim puno hodati, a ponekad i trčim, to me opušta i veseli. Srećom, imam dobar metabolizam pa nemam problema s kilažom. Što se tiče prehrane, imam pravilo da je sve dobro dok je uravnoteženo. Ipak sam ja Ličanka pa moram konkretnije jesti..., kazala je Jelena koja je i odgovorila na pitanje o bračnom životu.

- Danas sam 15 godina starija, ali onaj pozitivni i vedri duh i dalje je tu. Kao i tada, nastojim uživati u svakom trenutku, osvijestiti sebe i okolinu, biti zahvalna svaki dan na predivnom poslu koji imam, suprugu koji mi je podrška u svakom smislu, prijateljima koji me okružuju i obitelji. Jer kad sve prođe, ostaju ljudi koji te okružuju i to je najveće bogatstvo.Bračni život je odličan, živimo kao i prije braka na dvije, a ponekad i tri adrese tako da se gotovo ništa nije promijenilo osim prezimena na papiru. Temelj odnosa, osim ljubavi, uvijek trebaju biti podrška, povjerenje i poštovanje. Dok je god tako, sve je odlično. A mi to imamo, rekla je Jelena.