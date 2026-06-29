Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nakon obiteljske drame!

Zaručio se najmlađi sin u obitelji Beckham? Prsten potaknuo glasine

Foto: Screenshot
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
29.06.2026.
u 15:35

Cruz je, smatraju mnogi, zaprosio svoju devet godina stariju djevojku Jackie Apostel. Glasine su krenule nakon što je Jackie na svom Instagramu objavila fotografije s utakmice Brazila i Škotske na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a na jednoj fotografiji Cruz je ljubi u obraz dok se na njenoj ruci vidi veliki dijamantni prsten što je mnoge obožavatelje navelo upravo na zaključak da se mladi Cruz zaručio

Tek nakon što se malo smirio šušur oko odnosa s njihovim najstarijim sinom, Brooklynom i njegovom suprugom Nicolom, čini se da pjevačica i manekenka Victoria Beckham i njezin suprug, nogometaš David Beckham će ponovno biti glavnom temom. I to ponovno zbog ljubavi- točnije vjenčanja. Ovoga puta tu sreću u obitelj donosi njihov najmlađi sin Cruz (21) koji je svojim posljednjim potezom potaknuo nagađanja o svojoj skoroj svadbi. Naime, Cruz je, smatraju mnogi, zaprosio svoju devet godina stariju djevojku Jackie Apostel. Glasine su krenule nakon što je Jackie na svom Instagramu objavila fotografije s utakmice Brazila i Škotske na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a na jednoj fotografiji Cruz je ljubi u obraz dok se na njenoj ruci vidi veliki dijamantni prsten što je mnoge obožavatelje navelo upravo na zaključak da se mladi Cruz zaručio.

Foto: Screenshot

Par za sada nije potvrdio ove glasine, a nisu se oglasiti niti slavni roditelji. O ovom mladom paru zna se da su prvi puta zajedno viđeni u lipnju 2024. godine, a svoju su vezu službeno potvrdili na Instagramu par mjeseci kasnije. Početkom ovog mjeseca proslavili su drugu godišnjicu, a tim povodom objavili su zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Cruz je u objavi tom prilikom napisao da Jackie u njemu budi najbolju verziju njega samog te joj zahvalio na ljubavi i podršci, dok je ona njega opisala kao svoju omiljenu osobu.

Inače, njihova veza već je i ranije privlačila puno pozornosti to zahvaljujući razlici u godinama. No, Jackie je tada odgovorila kritičarima istaknuvši da je Cruz ljubazan, duhovit, zreo, talentiran i odan. Sudeći prema objavama, Jackie odobravaju i Victoria i David Beckham, a Victoria joj je ranije javno uputila poruku povodom Valentinova napisavši 'volimo te'.

Za malo konteksta, obitelj Beckham koja sama privlači puno pozornosti zbog roditelja koji se bave javnim poslom u koji su uključili i svoju djecu, nedavno je imala mali skandal. Njihov najstariji sin Brooklyn 2022. godine oženio se Nicolom Peltz te uzeo i njezino prezime i preselio se u SAD. No, kao da to nije bio dovoljan udarac u leđa roditeljima koji zahvaljujući prezimenu zarađuju velik iznos, u siječnju je Brooklyn dospio na naslovnice kada je na Instagramu objavio šokantnu izjavu u kojoj je optužio Davida i Victoriju da "neprestano pokušavaju" uništiti njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz Beckham. Brooklyn je tvrdio da su njegovi roditelji "kontrolirali medijske narative o njihovoj obitelji" te da su "proračunate objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neiskreni odnosi obilježili obitelj u kojoj je rođen". Također je izjavio da se ne želi pomiriti sa svojom obitelji te da se "prvi put u životu zauzeo za sebe". Obitelj Beckham nije izravno komentirala njegove izjave niti govorila o razdoru, a cijela drama išla je preko odvjetnika. No, Victoria je ipak u intervjuu za The Wall Street Journal kratko istaknula da su ona i David uvijek davali sve od sebe kao roditelji. "Iznimno volimo svoju djecu i uvijek smo ih pokušavali zaštititi", poručila je u odgovoru te nije direktno spomenula razdor s najstarijim sinom.

Svatko tko posjeduje televizor s domaćim programima ima svojevrsnu traumu od ovog festivala 'trasha'
1/4

Dodajmo i da je nakon što je sve postalo jako napeto procurila i informacija da je Brooklyn odlučio ukloniti tetovažu posvećenu ocu Davidu, što se interpretiralo kao novi bolan udarac u njihovim već narušenim odnosima. Mediji su tada navodili kako je Brooklyn izmijenio tetovažu na desnoj nadlaktici – veliko sidro koje je sadržavalo riječ ''Dad'' i natpis ''Love you Bust'', što je Davidov nadimak za sina. 27-godišnjak je laserskim tretmanom želio potpuno ukloniti natpis, a objavljene su i fotografije na kojima se vide tek blijedi obrisi nekadašnjeg simbola privrženosti. Prije toga, najstariji sin slavnog para prekrio je i tetovažu na prsima koja je bila posveta njegovoj majci Victoriji.

I Nicola je, baš poput Jackie, nekoliko, točnije četiri godine, starija od svog supruga, kao i da je kći američkog milijardera i investitora Nelsona Peltza. Njezina se obitelj procjenjuje na više od milijardu dolara, što ih čini znatno bogatijima od obitelji Beckham. Osim što je u medijima poznata kao Brooklynova supruga, bavi se i glumom te je ostvarila zapažene uloge u filmovima poput "The Last Airbender" i "Transformers: Age of Extinction", te u popularnoj seriji "Bates Motel".

Nakon cijele obiteljske bure, koja lagano pada u zaborav, ostaje nam za vidjeti je li se najmlađi sin u obitelji Beckham stvarno zaručio te, ako je, kakva će biti reakcija popularnih mu roditelja i čeka li nas novi obiteljski skandal u skorijoj budućnosti.
Ključne riječi
skandal cruz beckham Beckhamovi Nicola Peltz showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Otvorenje izložbe radova Vlaste Delimar u galeriji Kortil
Premium sadržaj
2
davor bruketa piše za večernji:

I na pragu osmog desetljeća života, Vlasta Delimar i dalje imaginira, inspirira i provocira

Rođena 1956. godine u Zagrebu, završila je Školu primijenjenih umjetnosti, a samostalno izlaže od početka osamdesetih godina. Pripadnica je generacije umjetnika koja je krajem sedamdesetih istraživala nove umjetničke forme, a od samih je početaka vlastito tijelo i osobna iskustva koristila kao polazište svojeg rada. Upravo će tijelo postati njezin najvažniji medij, a život nepresušan izvor tema

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!