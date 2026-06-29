Zaručio se najmlađi sin u obitelji Beckham? Prsten potaknuo glasine

Tek nakon što se malo smirio šušur oko odnosa s njihovim najstarijim sinom, Brooklynom i njegovom suprugom Nicolom, čini se da pjevačica i manekenka Victoria Beckham i njezin suprug, nogometaš David Beckham će ponovno biti glavnom temom. I to ponovno zbog ljubavi- točnije vjenčanja. Ovoga puta tu sreću u obitelj donosi njihov najmlađi sin Cruz (21) koji je svojim posljednjim potezom potaknuo nagađanja o svojoj skoroj svadbi. Naime, Cruz je, smatraju mnogi, zaprosio svoju devet godina stariju djevojku Jackie Apostel. Glasine su krenule nakon što je Jackie na svom Instagramu objavila fotografije s utakmice Brazila i Škotske na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a na jednoj fotografiji Cruz je ljubi u obraz dok se na njenoj ruci vidi veliki dijamantni prsten što je mnoge obožavatelje navelo upravo na zaključak da se mladi Cruz zaručio.

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Par za sada nije potvrdio ove glasine, a nisu se oglasiti niti slavni roditelji. O ovom mladom paru zna se da su prvi puta zajedno viđeni u lipnju 2024. godine, a svoju su vezu službeno potvrdili na Instagramu par mjeseci kasnije. Početkom ovog mjeseca proslavili su drugu godišnjicu, a tim povodom objavili su zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Cruz je u objavi tom prilikom napisao da Jackie u njemu budi najbolju verziju njega samog te joj zahvalio na ljubavi i podršci, dok je ona njega opisala kao svoju omiljenu osobu.

Inače, njihova veza već je i ranije privlačila puno pozornosti to zahvaljujući razlici u godinama. No, Jackie je tada odgovorila kritičarima istaknuvši da je Cruz ljubazan, duhovit, zreo, talentiran i odan. Sudeći prema objavama, Jackie odobravaju i Victoria i David Beckham, a Victoria joj je ranije javno uputila poruku povodom Valentinova napisavši 'volimo te'.

Za malo konteksta, obitelj Beckham koja sama privlači puno pozornosti zbog roditelja koji se bave javnim poslom u koji su uključili i svoju djecu, nedavno je imala mali skandal. Njihov najstariji sin Brooklyn 2022. godine oženio se Nicolom Peltz te uzeo i njezino prezime i preselio se u SAD. No, kao da to nije bio dovoljan udarac u leđa roditeljima koji zahvaljujući prezimenu zarađuju velik iznos, u siječnju je Brooklyn dospio na naslovnice kada je na Instagramu objavio šokantnu izjavu u kojoj je optužio Davida i Victoriju da "neprestano pokušavaju" uništiti njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz Beckham. Brooklyn je tvrdio da su njegovi roditelji "kontrolirali medijske narative o njihovoj obitelji" te da su "proračunate objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neiskreni odnosi obilježili obitelj u kojoj je rođen". Također je izjavio da se ne želi pomiriti sa svojom obitelji te da se "prvi put u životu zauzeo za sebe". Obitelj Beckham nije izravno komentirala njegove izjave niti govorila o razdoru, a cijela drama išla je preko odvjetnika. No, Victoria je ipak u intervjuu za The Wall Street Journal kratko istaknula da su ona i David uvijek davali sve od sebe kao roditelji. "Iznimno volimo svoju djecu i uvijek smo ih pokušavali zaštititi", poručila je u odgovoru te nije direktno spomenula razdor s najstarijim sinom.

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Dodajmo i da je nakon što je sve postalo jako napeto procurila i informacija da je Brooklyn odlučio ukloniti tetovažu posvećenu ocu Davidu, što se interpretiralo kao novi bolan udarac u njihovim već narušenim odnosima. Mediji su tada navodili kako je Brooklyn izmijenio tetovažu na desnoj nadlaktici – veliko sidro koje je sadržavalo riječ ''Dad'' i natpis ''Love you Bust'', što je Davidov nadimak za sina. 27-godišnjak je laserskim tretmanom želio potpuno ukloniti natpis, a objavljene su i fotografije na kojima se vide tek blijedi obrisi nekadašnjeg simbola privrženosti. Prije toga, najstariji sin slavnog para prekrio je i tetovažu na prsima koja je bila posveta njegovoj majci Victoriji.

I Nicola je, baš poput Jackie, nekoliko, točnije četiri godine, starija od svog supruga, kao i da je kći američkog milijardera i investitora Nelsona Peltza. Njezina se obitelj procjenjuje na više od milijardu dolara, što ih čini znatno bogatijima od obitelji Beckham. Osim što je u medijima poznata kao Brooklynova supruga, bavi se i glumom te je ostvarila zapažene uloge u filmovima poput "The Last Airbender" i "Transformers: Age of Extinction", te u popularnoj seriji "Bates Motel".

Nakon cijele obiteljske bure, koja lagano pada u zaborav, ostaje nam za vidjeti je li se najmlađi sin u obitelji Beckham stvarno zaručio te, ako je, kakva će biti reakcija popularnih mu roditelja i čeka li nas novi obiteljski skandal u skorijoj budućnosti.