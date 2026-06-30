FOTO Jeste li znali da majka Due Lipe ima korijene iz BiH? Pjevačica je od nje naslijedila ljepotu

Globalna pop zvijezda Dua Lipa potvrdila je koliko joj obitelj znači dirljivom rođendanskom čestitkom upućenom majci Anesi Lipi. Na svom Instagram profilu pjevačica je podijelila seriju fotografija koje prikazuju sretne obiteljske trenutke, uz emotivnu poruku. "Sretan rođendan mojoj mami. Toliko smo sretni što te imamo! Sve dobro što imamo – od tvoje je ljubavi, strpljenja i snage! Kraljice naše kuće i srca!!! Mnogo te volim", napisala je Dua.

Anesa, koja je proslavila 54. rođendan, često je u centru pažnje zbog sličnosti s kćeri, a osim Due, majka je i kćeri Rini te sinu Gjinu. Zanimljivo je i da njezini korijeni sežu do Bosne i Hercegovine, budući da je Anesina majka, Duina baka, porijeklom iz BiH.

Životni put obitelji Lipa obilježile su selidbe koje su dodatno ojačale njihove veze. Početkom devedesetih, zbog rata, Anesa se sa suprugom Dukagjinom preselila u London, gdje je Dua kasnije i rođena. Obitelj je ostala snažno povezana s korijenima te se vratila na Kosovo kada je Dua imala jedanaest godina.

Danas, Anesa i Dukagjin nisu samo najveća podrška svojoj djeci, već i aktivni poslovni partneri. Zajedno s Duom suosnivači su poznatog Sunny Hill festivala u Prištini, koji promovira kulturu i umjetnost. Javna rođendanska čestitka stoga je samo potvrda sklada i ljubavi koji su temelj uspjeha cijele obitelji.

*dijelom uz pomoć AI