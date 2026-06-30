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NIKAD PRED OLTAROM

Lidija Bačić otkrila zašto se nije udala: 'Možda je to negdje ostalo'

Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 13:57

Popularna pjevačica Lidija Bačić u novom je razgovoru iskreno progovorila o braku i otkrila zašto se nikada nije vidjela u vjenčanici

Popularna pjevačica Lidija Bačić gostovala je u podcastu "Nema labavo by IN magazin" gdje je iskreno progovorila o privatnom životu i iznenadila priznanjem o svom stavu prema braku. Unatoč tome što je imala nekoliko ozbiljnih ljubavnih veza, atraktivna Lille otkrila je kako ni uz jednog partnera nikada nije osjetila želju stati pred oltar.

- Imala sam ljubavi u životu, ali nekako ni za jednog tog muškarca nisam pomislila da se udam. Nikad nisam pomislila na to, ni s devetnaest, ni s dvadeset, a ni sad - iskreno je kazala pjevačica. Kao mogući uzrok takvog stava, kroz smijeh navodi savjet koji joj je majka često ponavljala dok je odrastala.

FOTO Lidija Bačić opet provocira. Pokazala bujne grudi i dekolte pa poručila: 'Gledajte me u oči'
Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
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- Ne znam je li to vezano za djetinjstvo. Mater je nama svima uvijek govorila: 'Nemoj se udavati, nemoj se udavati'. Možda je to negdje ostalo - ispričala je Lidija, dodavši da je danas, kaže, majka ipak pita: - A kad ćeš, a kad ćeš? Pjevačica je zaključila kako ne osjeća pritisak okoline te da takve odluke ne želi donositi ishitreno, već će radije čekati pravu osobu.

Osvrćući se na prošle veze, Lidija je ranije za IN magazin otkrila kako se u ljubavi daje u potpunosti, no jednako tako postaje hladna i nezainteresirana kada osjećaji nestanu. Priznala je i kako je ljubavna razočaranja lakše podnosila uz glazbu, a u teškim trenucima slušala je tužne pjesme Stinga i Olivera Dragojevića. Ta iskustva pretočila je i u svoju baladu "Haljina", koja govori o ženama koje predugo čekaju muškarca koji ih zavlači, situacija s kojom se i sama u prošlosti susrela.
*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Ljubavni život udaja Lidija Bačić showbiz

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