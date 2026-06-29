VIDEO Željko Bebek o odlasku iz Bijelog dugmeta: 'Bilo je tu raznih manipulacija'

HRT-ova emisija "Špica", koja se emitira na drugom programu Hrvatskog radija, na svom je Instagram profilu objavila kratak, ali intrigantan isječak iz razgovora s legendom glazbene scene, Željkom Bebekom. Bebek je s voditeljem Mirom Čabrajom otvorio dušu o temi koja i danas, desetljećima kasnije, zanima javnost - njegov odlazak iz kultnog benda Bijelo dugme.

- Bilo je tu raznih manipulacija, izmišljotina i svega pomalo. Nekad, kad sam im želio nešto ispričati, lako bih odustao, svjestan da mi ljudi zapravo neće vjerovati jer su već slušali različite verzije. No činjenica je da je Bijelo dugme bilo otkrivenje za ove prostore sedamdesetih godina, da smo dali sve najbolje i najljepše od sebe, što je moglo trajati samo sa mnom kao vokalom. Trajali smo deset godina, što je zapravo odlično i fantastično razdoblje. Uostalom, koliko bendovi uopće traju? Ni Beatlesi nisu trajali dulje, kazao je Bebel i dodao kako je to lijepo razdoblje njegovog života kojeg se, naravno, rado sjeća i koje obnavlja na svakom koncertu pjevajući neku pjesmu iz tog vremena, na oduševljenje publike, jer je Bijelo dugme ostavilo dubok trag.

FOTO Wow! Majka Aleksandre Prijović skinula se u bikini i pokazala zavidnu figuru u 53. godini

- Ono što se nakon toga dogodilo bilo je, na određeni način, i moja želja, bez obzira na to kako je do toga došlo. Već sam 1984., olimpijske godine, pomislio da sam napravio veliku stvar u glazbi i da možda imam pravo početi maštati o tome da pod svojim imenom napravim nešto drukčije. I evo, uspjelo je, čim sam s osamdeset godina kod tebe na Špici. kazao je Bebek Čabraji.

Inače, makon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road Studiju, Željko Bebek nedavno je predstavio novi singl "Voli me do neba", pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom. Posebnu dimenziju cijeloj priči daje energija kojom Željko Bebek već više od pedeset godina osvaja publiku, ali i nova, snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom, činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom, Zvonom Bebekom.

"Nakon više od pedeset godina na sceni, publika je ta koja mi daje energiju i razlog da i dalje stvaram, a posebnu motivaciju danas mi daje činjenica da ovu priču dijelim sa sinom. Ta energija se osjeti i u ovoj pjesmi. Radili smo je zajedno i upravo joj to daje dodatnu težinu i iskrenost. Uvijek biram pjesme iza kojih mogu stajati bez zadrške, a ‘Voli me do neba’ je jedna od njih, direktna i snažna. Siguran sam da će je publika prepoznati i prihvatiti", poručuje Željko Bebek.

Njihova suradnja posljednjih godina prerasta u prepoznatljiv autorsko-producentski niz, kroz koji dosljedno donose nove singlove i prateće videospotove: od pjesme Kakav otac, takav sin (2021.), preko singla S tobom su godine minute (2023.), zatim Ne boj se golubice (2024.), pa sve do Zagrli me (2025.). Upravo je Zvone donio novu svježinu u bend i produkciju, dodatnu energiju, i izraženu ljubav prema glazbi i instrumentima, što se jasno osjeti i u samom zvuku novih pjesama.