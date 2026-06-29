Preminula čuvena britanska glumica: 'Pomogla nam je da se smijemo sami sebi'

Dama Penelope Keith, britanska glumica čije su uloge definirale čitavu jednu eru televizije, preminula je u 86. godini. Njezina obitelj potvrdila je da je glumica "preminula mirno u svom domu u Surreyu, gdje je živjela više od 50 godina, nakon borbe s rakom". Vijest je potaknula val emotivnih reakcija kolega i obožavatelja koji se prisjećaju njezina iznimnog talenta i doprinosa kulturi. Obitelj je zahvalila na brizi i podršci koju je primala tijekom liječenja te zamolila za poštivanje privatnosti u ovim teškim trenucima.

Tugu zbog njezina odlaska prva je izrazila Felicity Kendal, njezina partnerica iz serije "Dobar život", koja se prisjetila Penelope kao "komičarskog genija" s kojim je bilo "zadovoljstvo raditi i poznavati je". "Serije na kojima sam radila s njom bile su tako posebna vremena u našim životima i pokazale su njezin genij za komediju. Moje srce je uz njezinog voljenog Rodneya, njihova je ljubavna priča bila velika", izjavila je Kendal. Mnogi su isticali fascinantan kontrast između njezinih najpoznatijih uloga i njezine stvarne osobnosti. Književnica Lissa Evans primijetila je: "Margo Leadbetter bila je snobovska, bez smisla za humor i puna sebe, a Penelope Keith uspjela ju je pretvoriti u jedan od najobožavanijih (i neobično ranjivih) likova ikad viđenih u sitcomu.

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Svaku je rečenicu izgovarala kao da je draguljima optočena kruna na baršunastom jastuku. Apsolutni genij." Slično su reagirali i drugi, poput komičarke Sue Perkins, koja ju je nazvala "kreatoricom nekih od najvećih likova u povijesti sitcomova", dok je bivši ministar kulture Sir Jeremy Hunt, njezin susjed, naglasio kako je "pomogla Britaniji da se smije samoj sebi, što je jedna od naših najboljih nacionalnih kvaliteta".

Rođena kao Penelope Anne Constance Hatfield u Surreyu 1940. godine, svoj je glumački put započela u kazalištu. Godine 1963. pridružila se prestižnoj Royal Shakespeare Company, no slavu na nacionalnoj razini stekla je tek 1975. ulogom koja joj je obilježila karijeru. Kao Margo Leadbetter u BBC-jevom sitcomu "Dobar život", postala je sinonim za prigradskog snoba. Serija je pratila Toma i Barbaru Good (Richard Briers i Felicity Kendal) u njihovom pokušaju da postignu samodostatnost pretvarajući svoj vrt u farmu, na užas njihove susjede Margo. Njezina besprijekorna izvedba, u kojoj je uspjela istovremeno biti iritantna i simpatična, donijela joj je BAFTA nagradu 1977. godine i status kućnog imena. "Dobar život" ostaje jedan od najvoljenijih britanskih sitcomova, a u BBC-jevoj anketi 2004. godine proglašen je jednim od deset najboljih svih vremena.

Nakon ogromnog uspjeha "Dobrog života", Penelope Keith je odmah uskočila u novu, jednako uspješnu ulogu. U seriji "Vlastelinski život" (To the Manor Born), koja se emitirala od 1979. do 1981., glumila je Audrey fforbes-Hamilton, aristokratkinju koja je nakon muževe smrti prisiljena prodati svoje seosko imanje. Njezin lik, ponosan i prkosan, morao se prilagoditi novom životu dok je imanje kupio Richard DeVere, novopečeni bogataš stranog podrijetla. Kemija između dvoje glavnih glumaca i duhoviti dijalozi privukli su nevjerojatnu gledanost. Posljednja epizoda prve sezone 1979. godine privukla je gotovo 24 milijuna gledatelja, što je bila najveća publika za bilo koji televizijski događaj koji nije bio prijenos uživo u Britaniji sedamdesetih. Ova uloga dodatno je učvrstila njezin status kraljice britanskog sitcoma i donijela joj još jednu nominaciju za nagradu BAFTA.

Iako su joj televizijski sitcomi donijeli najveću slavu, njezina karijera bila je daleko šira i raznovrsnija. Godine 1976. osvojila je prestižnu nagradu Olivier za najbolju komičnu izvedbu u predstavi "Donkey's Years". Njezin talent prepoznat je i drugom BAFTA nagradom 1978. godine, ovoga puta za najbolju glumicu u televizijskoj drami "The Norman Conquests". Tijekom osamdesetih i devedesetih glumila je u nizu drugih humorističnih serija, uključujući "Executive Stress", "No Job for a Lady" i "Next of Kin". Nakon smrti Laurencea Oliviera 1989. godine, preuzela je njegovu ulogu predsjednice Actors' Benevolent Fund, humanitarne organizacije koja pomaže glumcima u nevolji, i tu je dužnost obnašala do 2022. U kasnijim godinama posvetila se kazalištu, s hvaljenim ulogama poput Madame Arcati u "Blithe Spirit" (2004.) i Lady Bracknell u "Važno je zvati se Ernest" (2007.). Njezin doprinos umjetnosti i humanitarnom radu prepoznat je 2014. godine, kada joj je kraljica Elizabeta II. dodijelila titulu Dame. U srijedu će se svjetla kazališta na londonskom West Endu prigušiti njoj u čast.

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*dijelom uz AI