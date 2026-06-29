Bobo Knežević uz 'Kavu, kolu i osjećaj boli' predstavlja novi ljetni hit

Neke pjesme nastaju u studiju, neke na pozornici, a neke za stolom uz kavu i kolu. Upravo je tako nastala nova pjesma Bobe Kneževića, neobičnog, ali upečatljivog naziva Kava, kola i osjećaj bola.

Autor glazbe i teksta je sam Bobo Knežević, dok aranžman potpisuje Marko First. Pjesma je snimljena i producirana u studiju Sviranka, dok je bubanj snimljen u Tonskom studiju Jura kod Ivana Havidića. Iza naizgled jednostavnog naslova krije se priča koju će mnogi prepoznati.

"Pjesma je nastala, kao gotovo sve moje pjesme, iz osobnog iskustva. Sjedio sam s prijateljem, pio kavu i kolu i svatko je svoju bol doživio na svoj način. Ja sam to pretočio u melodiju i tekst, s dečkima snimio i sad se nadam da će se ljudima svidjeti pjesma", rekao je Bobo te dodaje: "Kažu da je ljepota u očima promatrača, a ovdje je ljepota u uhu slušača, odnosno u poimanju same pjesme. Svatko može sam sebi odabrati bol koja mu odgovara, a ja sam odabrao ljubavnu bol koja se dogodila u tom trenutku."

Uz pjesmu je objavljen i videospot koji su režirali Sven Čustović i Bobo Knežević. U spotu se pojavljuju Niko Nobilo, Frano Putica, Hrvoje Ban i sam Bobo, a priča počinje scenom koja će mnogima biti poznata, jutrom bez potrebne doze kofeina. "Spot prati regularnu radnju gdje čovjek teško može funkcionirati bez standardnog kofeinskog šuta i to je inicijalni dio spota. Poslije se sve odvija u standardnom protokolu gdje bend svira svoje i svatko gleda svoja posla", objašnjava Bobo.