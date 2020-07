Pozavidjele bi joj i dvostruko mlađe! Vera oduzima dah u badiću u osmom desetljeću života

Modna dizajnerica Vera Wang napunila je 71. godinu, a nitko ne vjeruje da je Vera ušla u osmo desetljeće jer svojom figurom i mladolikim izgledom djeluje kao manekenke koje hodaju modnim pistama u njenim kreacijama. Kada je Vera na Instagramu podijelila jednu od novijih fotografija obožavatelji su joj poručili da djeluje kao 29-godišnjakinja.

- Želim izgledati poput tebe kad ostarim. Predivno izgledaš, ne mogu vjerovati da slaviš 71. rođendan - bili su samo neki od komentara upućenih dizajnerici. Na fotografijama na kojima je u kupaćem kostimu Vera nema ni traga od celulita ili strija i njezina koža izgleda zategnuto i mladoliko. Vera je odala tajnu svog izgleda i kaže kako je zdrava prehrana zaslužna za to da ne izgleda poput svojih vršnjakinja. Uz to redovita je u vježbanju i voli trčati i voziti bicikl, a ima i treninge s privatnim trenerom. Kaže kako je stalno okružena vitkim ženama i to ju tjera da i sama ima fit liniju.

Foto: Instagram Osim svega navedenog Vera je nedavno jednoj obožavateljici otkrila u čemu je još tajna njezinog dobrog izgleda: Rad, spavanje, koktel od votke i izbjegavanje sunca. Vera često ističe kako je kvalitetan i dobar san jako važan za mladolikost.