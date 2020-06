Izgubila je 45 kg i priznaje: Nekada bi bila presretna, ali danas sam nezadovoljna

U drugu sezonu showa "Život na vagi" Jelena Putnik ušla je s 112,9 kilograma, a na finalnom vaganju vaga je pokazala kako je Jelena došla do kilaže od 67,7 kilograma. Jelena je zahvaljujući svojoj upornosti ostvarila rezultat koji joj je u showu donio drugo mjesto i nagradu od 50 tisuća kuna.

Rezultati koje je ostvarila u showu motivirali su je da nastavi s treninzima i zdravom prehranom. Nakon showa Jelena je nastavila

drugima pomagati da izgube višak kilograma i postala je fitness trenerica. Jelena od svojih pratitelja ne skriva kako bez obzira na uspjeh koji je ostvarila i ona ima loših dana i nije sasvim zadovoljna, a tom je posvetila jednu objavu u kojoj je stavila dvije fotografije. Jednu od prije pet godina i jednu od dana i objavila je kakve je želje i ciljeve imala danas i objasnila zašto je ponekada uhvati faza nezadovoljstva iako je u međuvremenu ostvarila zacrtani cilj.

- 2015 vs 2020 godina. 33 VS 38 godina. Zabrinutost VS polu zabrinutost. San izgubiti 20 kg VS nezadovoljstvo s izgubljenih 45 kg. Fizički polupokretna VS u sasvim solidnoj fizičkoj formi. Opravdana sjeta VS Nezahvalnost i pogrešna očekivanja. Ista osoba, veći ciljevi, veća nezadovoljstva. Budite realni, sve je stvar perspektive. Nekada bi bila presretna da izgledam kao danas. No danas sam nezadovoljna što ne izgledam kako sam si nadobudno zacrtala prije dvije godine. Nemam trbušnjake, nemam žilave ruke ni separaciju quadri. Bahato zar ne? Baš si, kada ovako stavim misli na papir mislim :"budalo, pa imaš dvije zdrave ruke i dvije zdrave noge. Radiš posao koji obožava. Sama učiš živjeti u novom tijelu s istom odnosno sličnom glavom. Sama se boriš (mislim na unutarnje borbe visokih ciljeva). I dalje učiš o sebi. Pa kaj ti želiš u biti? Nisi dostigla svoj cilj ili si jednostavno nekada putem svoje zamijenila tuđim za koje si mislila da su i tvoji ciljevi." Jbt.baš mi dođe da si opalim šamar. Možda bi trebala šutjeti pa prezentirati kako gubitak kilograma mijenja i nosi nam gro sreće i zadovoljstva. Ma bullshit... Ako ne znate cijeniti i najmanju svoju pobjedu, pri tom mislim na doslovno i ono malo "ne"kasnom snacku ili odabiru zdravijeg obroka, ako će vam tuda mišljenja biti važnija od vlastitog NIKADA nećete biti zadovoljni a time i sretni. Gubitak kilograma kao pobjedu nad sobom često ćete zaboraviti. Imat ćete uspone i padove na vagi, što je sasvim normalno za osobe koje se čitav život bore s time. I često će vas to frustrirati. Ali dokle god se borite vi POBJEĐUJETE. Jer, niste se predali. Ja iako na svojim klijentima svaku malu pobjedu veličam, divim se, prema sebi sam brutalno stroga. Vjerujem tako su i ostali. Kao da je tuđi rezultat vrjedniji. Kao da je nas nedovoljan. Naravno, kada si postavljamo plitke i nerealne ciljeve. Još ako ste u fazama nesigurnosti, pa čovječe, ništa nije onako kako bi trebalo. Svi oko vas znaju najbolje za vas. Svi su pametniji, a nerijetko baš takvi nikada nisu hodali ni sličnim putevima kao vi/mi. Strašno. Ljudi moji, glavu gore! Svi smo mi pobijedili mnoge bitke, a rat dobivamo KAD TAD - kaže Jelena.

VIDEO Pogledajte koji parovi su pronašli ljubav u showu "Život na vagi"