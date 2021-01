Povratak glazbe koju su slušali i djeca i roditelji: 'Ljudima je pun kufer industrijske glazbe'

Prije točno 40 godina glazbena scena bivše države stajala je uz bok europskoj sceni zahvaljujući grupama poput Haustora, Šarla akrobate, Idola i Električnog orgazma. Veliku zaslugu u njihovu probitku imao je i tadašnji Jugoton, a današnji Croatia Records, koji će uskoro ponovno izdati četiri kultna albuma iz tog perioda – prve albume Električnog orgazma i Haustora, prvi i jedini album Šarla akrobate – “Bistriji ili tuplji čovek biva kad...” te kompilaciju kojom je službeno i započeo novi val – “Paket aranžman” (Šarlo akrobata & Idoli & Električni orgazam).

Ozbiljan trud

Osim vinila u boji, albumi će doći i s bogatim popratnim knjižicama s ekskluzivnim sadržajima, fotografijama, tekstovima, nikad viđenim arhivskim snimkama iz arhive Jugotona, odnosno Croatia Recordsa, te download kodom za preuzimanje mp3 verzija albuma. Tri od četiri albuma u prodaji će se naći idućeg tjedna, a tada izlazi i dokumentarni film o Novom valu.

– Razgovarali smo s glazbenim kritičarima kao što su Hrvoje Horvat, Bojan Mušćet, Aleksandar Žikić i Branimir Lokner, ali i glazbenicima poput Srđana Sachera, Darka Rundeka, Srđana Gojkovića Gileta, Dejana Cukića, Huseina Hasanefendića Husa, Maxa Juričića, Zdenka Kolara, Miroslava Cvetkovića Cveleta i drugih, te dizajnerima i fotografima, Brankom Gavrićem koji je osmislio naziv Paket aranžman, zatim Sanjom Bachrach Krištofić i Marijem Krištofićem, Goranom Vejvodom, Brianom Rašićem – kazao nam je Nikola Knežević, urednik izdanja. O novom valu se zna puno, no u dokumentarcu ćemo saznati neke dosad nepoznate detalje.

– Ima više zanimljivosti poput one da se Haustor već mogao raspasti prilikom prvog mixa prvog albuma “Haustor”, odnosno da je Damir Prica došao u Haustor tako što je na Cvjetnom trgu sreo Johnnyja Štulića koji mu je rekao kako tamo neki bend pod imenom Haustor vježba u Kugli glumište, do toga da su svi bendovi s “Paket aranžmana” bili protiv objavljivanja ove kompilacije jer su htjeli imati svoje vlastite albume te nitko od njih nije bio za originalni omot po kojem je Paket i postao specifičan. Ima tu i drugih zanimljivih situacija kao što je ona da je Jura Stublić na konferenciju za novinare povodom koncerta “Pozdrav iz Zagreba Beogradu” donio vijenac za sprovode i naslonio ga na konferencijski stol, ili ona u kojoj otkrivamo kako su nastale neke od legendarnih novovalnih fotografija – govori nam Knežević. Za ovim izdanjima vlada veliko zanimanje u cijeloj regiji pa je već u pretprodaji rasprodana skoro cijela prva naklada. Jurica Pađen, zahvaljujući radu u grupama Aerodrom i Azra, bio je aktivni sudionik tog vremena.

Prokušani recepti

– Ljudima je pun kufer industrijske glazbe i zato se vraćaju prokušanim receptima. Bila je to prirodna glazba i glazba s dušom. Ljudi možda nisu ni svjesni, ali vibracije koje ima ta glazba drukčije su od glazbe koja se danas radi i koja se radi po špranci. Prije ste imali izravan pristup i svatko je imao svoju priču – smatra Pađen.

Legendarni album “Paket aranžman” nastao je zahvaljujući Siniši Škarici, tadašnjem uredniku Jugotona, koji je mlade beogradske bendove čuo u studiju Druga maca, kod Enca Lesića. – Novi val je ostavio trag na generaciju koja je tada bila mlada, ali i na njihovu djecu. Bilo je to posebno, kreativno razdoblje, kojeg nije bilo ni prije, ali ni poslije toga. Ne mogu reći da danas nema dobre glazbe, ali činjenica je da su osamdesete ostavile takav trag da ih i danas slavimo – kaže Škarica i dodaje kako je istina da su Električni orgazam, Idoli i Šarlo akrobata bili protiv toga da se svi nađu na jednom albumu, no nisu imali izbora.

– Možda su oni umišljali da svatko od njih ima repertoar za svoju ploču, no tada su tek stvarali svoju buduću karijeru koja je došla vrlo brzo. Takve kompilacije su tada bile uobičajene u svijetu, a oni su bili drugačiji i svježiji, premda su stilski raznoliki. Bila im je to dobra odskočna daska za samostalna izdanja. No ti beogradski bendovi bili su samo nastavak onoga što su u Zagrebu napravili Film, Azra i Haustor – kazao je Škarica.