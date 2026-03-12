Best Food Croatia bit će mjesto za preporuke svim ljubiteljima dobre hrane

Hrvatska će idućeg ponedjeljka na YouTubeu i društvenim mrežama dobiti novu online gastrodestinaciju Best Food Croatia. Projekt je zamišljen kao moderna gastronomska platforma posvećena predstavljanju najboljega što hrvatska gastronomija danas nudi – restorana, chefova, hrane i ljudi koji stoje iza cijele te scene. Ideja projekta je na profesionalan, ali ljudski i razumljiv način pokazati koliko je hrvatska gastronomska scena kvalitetna i raznolika te je približiti široj publici videosadržajima, razgovorima i autentičnim pričama iz restorana. Cijela priča razvija se postupno, a sadržajni brendovi dolazit će korak po korak. Trenutačno je fokus na projektu Gastro ambasador, koji je prva i središnja priča unutar platforme Best Food Croatia. Projekt vodi Domagoj Delač, gastro ambasador i voditelj emisije, koji se godinama bavio ugostiteljstvom, a svoje bogato iskustvo odlučio je podijeliti sa širokom publikom. Naime, tijekom karijere bio je vlasnik barova i restorana, koje je i vodio, radio je u hotelima na menadžerskim pozicijama u Hrvatskoj i u Irskoj te je godinama dio ugostiteljske scene. Upravo zato projekt se temelji na perspektivi nekoga tko industriju dobro poznaje, ali s druge strane smatra da je dovoljno "amater" kada je riječ o uživanju u hrani. Zato su njegove recenzije namijenjene ljudima koji vole i prate gastronomiju te žele posjetiti vrhunski restoran i čuti dobru, iskrenu preporuku.



– U sklopu projekta Gastro ambasador obilazimo i snimamo najbolje restorane u Zagrebu, a plan je uskoro proširiti projekt i na ostale dijelove Hrvatske, a zatim i na regiju. Ideja je u razgovorima sa chefovima, vlasnicima i ljudima iz kuhinje pokazati kako restorani funkcioniraju iznutra, predstaviti njihova najbolja jela te gledateljima približiti cjelokupno iskustvo restorana. U prvoj fazi projekta već su snimljeni i predstavljeni brojni poznati i kvalitetni restorani u Zagrebu, među kojima su YIZI, Curry Bowl, Bistro Dežman, Magazinska klet, Al Dente, Al Dente Home, Biomanija, Tomassino (Sheraton), Kaptol Restaurant (Westin), Takenoko, Marble Steakhouse, Bota Šare i mnogi drugi. Restorane biramo po jasnom principu – da su u svom segmentu među najboljima kako bismo u sklopu projekta prikazali što veću raznolikost gastronomske scene. Ljudi često imaju svoje preferencije i mjesta koja već poznaju, ali ideja ovog projekta upravo je u tome da im proširimo vidike, pokažemo različite stilove kuhinje i restoranske koncepte, ali uvijek uz fokus na najvišu kvalitetu. Uz to želimo razbiti još jedan mit koji često postoji na gastronomskoj sceni – da su restorani u najboljim hotelima zapravo restorani samo za hotelske goste. U sklopu projekta želimo vidjeti i pokazati jesu li ti restorani zaista vrijedni pozornosti, odnosno mogu li biti zanimljivi i gostima koji dolaze izvana, a ne samo hotelskim gostima – objasnio je Domagoj Delač.



U pojedinim epizodama sudjeluju i poznate osobe koje razgovorom i zajedničkim kušanjem hrane dijele svoje gastronomske navike, iskustva i uspomene vezane za hranu. Među gostima koji su već sudjelovali su Goran Milić, Anja Alavanja, Mirna Maras i Hrvoje Kečkeš, a potvrdu za sudjelovanje već su dali i mnogi drugi poznati gosti koji će se pojavljivati u budućim epizodama. Važno je naglasiti da Best Food Croatia nije influencerski projekt, nego ozbiljna produkcija i dugoročna platforma. Cilj im nije tražiti pogreške i raditi kritiku radi kritike, nego pronaći i pokazati kvalitetu – restorane, chefove i mjesta koja zaista zaslužuju pozornost.

VEZANI ČLANCI

Uz Gastro ambasadora, u sklopu platforme Best Food Croatia, tumači Delač, postupno će se razvijati i drugi sadržajni brendovi koji su trenutačno u pripremi. Prva od njih zove se Kuhinja praktične mame. Rubriku vodi 33-godišnja majka troje djece koja želi razbiti mit da kvalitetan obiteljski ručak zahtijeva puno vremena i novca. Ideja je pokazati da se dobar, ukusan i nutritivno kvalitetan obrok koji će se svidjeti i djeci i odraslima može pripremiti za normalan budžet i u otprilike sat vremena. Plan je dva puta tjedno objavljivati recepte koji su jednostavni, praktični i primjenjivi u svakodnevnom životu. S druge strane, Veganka Zoe prati modernu biljnu gastronomsku scenu. Osim što obilazi specijalizirane dućane i mjesta vezana za vegansku prehranu, dva puta tjedno pripremat će jela na svoj kreativan i moderan način, pokazujući kako biljna kuhinja može biti zanimljiva, inovativna i gastronomski ozbiljna.U pripremi je i web-stranica bestfood.hr, koja će se također razvijati postupno, a želja im je da s vremenom preraste u glavnu gastroplatformu u Hrvatskoj. Naravno, sve novosti moći će se pratiti i preko best Food Croatia You Tube kanala, kao i na svim društvenim mrežama.– Cilj je da Best Food Croatia s vremenom izraste u relevantnu i prepoznatljivu platformu koja povezuje restorane, publiku i gastronomsku kulturu. No cijeli projekt razvija se korak po korak, a trenutačni fokus ponajprije je na restoranima i projektu Gastro ambasador, koji je u ovoj fazi glavni sadržaj i temelj cijele platforme – zaključio je Delač.