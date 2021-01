Šest godina bez Keme: Gesta ovog čovjeka najbolje govori koliko su ga svi cijenili

Legendarni glazbenik Kemal Monteno napustio nas je na današnji dan prije šest godina. Kao i svake godine, njegova supruga Branka i kći Adriana otišle su na njegov grob na sarajevskom groblje Bare.

- Ne volim davati izjave, kada god nešto kažem, uvijek se netko naljuti na mene. Svaku moju izjavu analiziraju, a mene to, iskreno, nervira. Evo, sad sam se vratila s groblja. Nikada ne otkrivamo kada ćemo ići, da nas ne bi uznemiravali i slikali. Odemo za svoju dušu. Bile smo mama i ja, a moje kćerke će otići kasnije jer su na poslu, kazala je Adriana za Avaz i rekla da su na grobljhu srele jednog divnog čovjeka.

- Došao je i spustio košaru s cvijećem. Pitao nas je tko smo, kada smo se predstavile, pitale smo njega tko je on. Rekao je: "Ja sam nitko, ja sam jedan Sarajlija." On svake godine dođe, veoma je prijatan i to mi mnogo znači. Drago mi je da su to ljudi koji nisu poznati, to su obični ljudi koji su voljeli mog oca. Možda nije osobno ni poznavao mog oca, ali je došao i rekao je da mu je bilo teško kao i kada je njegov otac umro, kazala je Adriana.

Podsjetimo, Kemal Monteno preminuo je 21. siječnja u 67. godini. Godinama se borio s dijabetesom zbog čega su mu stradali bubrezi.

U studenome 2014. bio je na transplantaciji bubrega. Iako je nakon transplantacije sve bilo u redu, na Badnjak je ponovno hospitaliziran zbog teške upale mokraćnih kanala. Tada je više od dva tjedna proveo u bolnici pa je ponovno pušten na kućnu njegu. Iako je tada rekao da se super osjeća, nažalost, ubrzo mu je ponovno pozlilo te je preminuo.