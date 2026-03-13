Vratio se izgledu iz mladosti! Goran Višnjić na rođendanu kolege sve iznenadio novim imidžem

Naš glumac s holivudskom karijerom Goran Višnjić (53), iznenadio je svojim izgledom na proslavi 54. rođendana kolege Tarika Filipovića. Na fotografiji koju je objavila Tarikova supruga Lejla Filipović, Višnjić pozira s njom i glumcem Goranom Navojcem, a gotovo je neprepoznatljiv s potpuno sijedom kosom. Iako je tijekom karijere često mijenjao imidž zbog uloga, izvan seta je uglavnom bio vjeran svojoj prepoznatljivoj tamnoj kosi.

Budući da Višnjić s obitelji ne živi u Hrvatskoj, javnost ga nema priliku često vidjeti. Kada se posljednji put oglasio na Instagramu u veljači, nosio je šiltericu koja mu je skrivala kosu. Ipak, iako su ga obožavatelji navikli gledati s crnom kosom, jedna starija fotografija iz mladosti, koju je sam ranije objavio, otkriva da glumac već dugo ima sijede vlasi, pa se čini da je samo odlučio napraviti pauzu od bojenja.

Podsjetimo, šibenski glumac svjetsku je slavu stekao ulogom doktora Luke Kovača u američkoj seriji "Hitna služba", nakon čega je godinama gradio uspješnu karijeru u Hollywoodu. Prije nekoliko godina s obitelji se iz Los Angelesa preselio u Cornwall u Engleskoj.