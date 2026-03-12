Madonnina kći na Tjedan mode stigla u haljini koja je više otkrivala nego skrivala: svi su gledali u jedan detalj na njoj

Lourdes Leon, dvadesetdevetogodišnja kći glazbene ikone Madonne, ponovno je dokazala da je sila na koju treba računati u svijetu mode. Svojim dolaskom na reviju brenda Ann Demeulemeester u sklopu pariškog Tjedna mode, izazvala je pravu pomutnju i osigurala da svi blicevi budu upereni u nju. Sjedeći u prvom redu uz druge modne zvijezde poput modela Gabbriette, Lourdes je utjelovila estetiku "gothic kraljice" koja je obilježila njezina pojavljivanja ove sezone. Nosila je dugačku, pripijenu crnu haljinu koja je pratila svaki centimetar njezine linije tijela, no ono što ju je učinilo spektakularnom bili su odvažni detalji. Kreacija je imala dramatične izreze na području struka i visok prorez na bedru, dok su metalne zakovice duž korzeta dodale dašak avangardne odvažnosti, savršeno se uklapajući u prepoznatljiv stil belgijske dizajnerice.

Ipak, detalj o kojem se najviše pričalo bio je prozirni panelirani dio na donjem dijelu haljine. Kroz tanku, crnu tkaninu jasno se vidjela njezina velika tetovaža zmaja koja se proteže gornjim dijelom bedra, detalj koji je cjelokupnom izgledu dao dodatnu dozu bunta i osobnosti. Upravo je ta smjela odluka da ne skriva, već ponosno ističe ukras na svome tijelu, potvrdila njezin status modne predvodnice koja se ne boji prekršiti pravila. Cjelokupan dojam zaokružila je puštenom, ravnom crnom kosom i minimalističkom šminkom koja je naglasila njezinu prirodnu ljepotu, dopuštajući hrabroj kreaciji da govori sama za sebe. Ovaj modni trenutak nije bio samo odabir odjeće, već snažna izjava o samopouzdanju i individualnosti.

Lourdes Maria Ciccone Leon au défilé Ottolinger "Collection Femme Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2026-2027" lors de la Fashion Week de Paris, le 8 mars 2026 © Julien Sarkissian / Bestimage Celebrities at Ottolinger "Women Ready-to-Wear Fall/Winter 2026-2027 Collection" fashion show, during Paris Fashion Week. on march 8th 2026 Photo: Julien Sarkissian / Bestimage/BESTIMAGE Foto: Julien Sarkissian / Bestimage/BE

Međutim, njezino pojavljivanje na reviji Ann Demeulemeester bilo je samo vrhunac niza impresivnih modnih izdanja kojima je obilježila Tjedan mode u Parizu. Samo nekoliko dana ranije, Lourdes je bila jedna od najzapaženijih gošći na reviji i ekskluzivnom after-partyju modne kuće Yves Saint Laurent. Tamo je pokazala potpuno drugačiju, ali jednako upečatljivu stranu svoga stila. Za tu prigodu odabrala je pripijenu haljinu boje senfa visokog sjaja, koja je pod svjetlima reflektora izgledala gotovo kao tekući metal. Kreacija je imala visoki ovratnik i duge rukave, a široki remen u istoj boji dodatno je naglasio njezin struk, stvarajući elegantnu i profinjenu siluetu.

Taj je odabir pokazao njezinu stilsku svestranost te sposobnost da jednako uvjerljivo nosi mračnu gotiku i jarke, odvažne boje. Izgled je upotpunila cipelama s visokom petom u dubokoj bordo boji, stvarajući neočekivan, ali iznimno sofisticiran kontrast boja koji je oduševio modne kritičare. Njezin pristup modi, koji kombinira vintage glamur s modernim, gotovo arhitektonskim detaljima, potvrdio je da Lourdes nije samo gošća na modnim događanjima, već aktivna sudionica koja svojim odabirima postavlja trendove.

Iako je teret slave njezine majke neizbježan, Lourdes Leon, koja gradi i glazbenu karijeru pod umjetničkim imenom Lolahol, uspješno je izgradila vlastiti identitet.

Njezin stil često opisuju kao neustrašivi moderni zaokret na legendarne modne trenutke Madonne iz osamdesetih i devedesetih, no ona svakom izdanju daje svoj jedinstveni pečat. U jednom je intervjuu otkrila kako ju je majka savjetovala da "nastavi s oprezom i razmišlja o onome po čemu želi biti poznata" izvan samog izgleda. Čini se da je Lourdes taj savjet shvatila vrlo ozbiljno, koristeći modu kao platformu za izražavanje svoje umjetničke osobnosti i stava.