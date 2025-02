Potpuno je neshvatljivo da se jedna kvalitetna informativna emisija kao Provjereno emitira u nepopularnom terminu

SP: Hrvatska - Danska // RTL - četiri ruže

Malo tko se mogao nadati da će Hrvatska biti u finalu Svjetskog rukometnog prvenstva i da će se kauboji vratiti kući sa srebrnom medaljom oko vrata. Oduševili su naši rukometaši cijelu naciju, a RTL-u ovdje treba dodati priznanje da su s jednakim entuzijazmom i oduševljenjem pratili rukomet i navijali od prve do zadnje utakmice. Čak i u prvim fazama natjecanja, kada generalni interes nije bio toliki, RTL je skoro cijeli svoj program podredio rukometu i poticali su navijački entuzijazam. To im se višestruku vratilo u zadnjim dvobojima kada je cijela Hrvatska navijala, a još jednom se pokazalo kako naši sportaši zaslužuju svu moguću potporu u svakom trenutku!

Provjereno // Nova TV - jedna ruža

Velik interes javnosti uvijek potaknu i odlične reportaže "Provjerenog", no ta se emisija iz nekog nepoznatog razloga i dalje emitira u veoma nepopularnom kasnovečernjem terminu. Dugo se godina emitirala ranije, a onda je u nekom trenutku skliznula u termin iz 23 sata i tamo je sada i ostala. S obzirom na to da se Nova TV ne može baš pohvaliti raznolikim programom tijekom dana, potpuno je neshvatljivo da jedna kvalitetna i zanimljiva informativna emisija biva na margini. Odličan je, primjerice, bio njihov prošlotjedni prilog o bojkotu trgovima i visokim cijenama, u kojima su s cijelim nizom stručnjaka razgovarali o inflaciji, a reporterka Ema Branica je napravila odličnu usporednu analizu cijena u Hrvatskoj, Sloveniji, Irskoj i Njemačkoj.

Milijarderi koji su oblikovali naš svijet: Bill Gates // HRT 2 - dvije ruže

Zanimljiv se dokumentarac o milijarderima može uhvatiti ovih dana i na Drugom programu HRT-a. Serijal, naime, istražuje živote i moć četvorice najutjecajnijih tehnoloških vizionara današnjice - Billa Gatesa, Jeffa Bezosa, Marka Zuckerberga i Elona Muska. Serija ne iznosi samo redom zanimljive podatke nego otvara i veoma konzervativna pitanja te debatira o tome radi li se o vizionarima ili o beskompromisnim poslovnjacima. Kroz ekskluzivne intervjue s ljudima koji su ih najbolje poznavali, suradnicima, bivšim zaposlenicima, analitičarima i kritičarima, serija odgovara na pitanje jesu li njihova genijalnost i inovacije oblikovale svijet na bolje, ili su iza njih ostale etičke dileme, monopoli i društveni izazovi.

Pijaca, Pazar, Plac // HRT 1 - pet ruža

"Zadarska pijaca", "Splitski pazar", "Trešnjevački plac" i "Riječka placa" do sada su prikazane epizode našeg novog dokumentarnog serijala "Pijaca, Pazar, Plac" na Prvom programu HRT-a. Serijal o najzanimljivijim, najreprezentativnijim i najživopisnijim hrvatskim tržnicama za HTV je producirao zagrebački Restart, a riječ je, bez sumnje, o trenutno jednom od najzanimljivijih i najkvalitetnijih sadržaja koji se na televiziji mogu uhvatiti. Osmislila ga je Vanja Jambrović, supervizor je Nebojša Slijepčević, režiju i scenarij potpisuju Sunčica Ana Veldić i Tiha K. Gudac, a ova je autorska ekipa kroz šest epizoda na male ekrane uspjela prenijeti duše hrvatskih tržnica. Teško je naći životopisnija mjesta u nekom gradu, šušur tržnica piše često priče bolje od hollywoodskih filmova i to su autori ovog serijala prepoznali pa su odlučili ispričati neke od tih priča kroz portrete i ispovijesti pojedinaca, kako kumica, prodavača, ali i kupaca. I svaka je od tih priča, iako je riječ o običnim ljudskim pričama, izrazito zanimljiva i baš u toj jednostavnosti kako je ispričana - kroz jednostavne izjave sugovornika - izrazito drži pažnju i impresionira.. Mnoge su tu priče skrivene i samo čekaju da budu ispričane, od onih koji su život proveli prodajući na pazaru do kupaca koji se sjećaju kako su na plac još kao djeca išli s roditeljima. Nadamo se da ćemo ih čuti još puno!

VIDEO Priprema spektakl! Marko Perković Thompson održat će koncert na zagrebačkom Hipodromu: 'Čekamo odgovor nadležnih'