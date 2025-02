Kuzmanović objavio prvu fotografiju s djevojkom Kim koja mu je bila velika podrška tijekom prvenstva

Vratar hrvatske rukometne reprezentacije, Dominik Kuzmanović (23), podijelio je na društvenim mrežama prvu zajedničku fotografiju s djevojkom Kim Normom Müller, čime je još jednom potvrdio svoju sreću u ljubavi. Dok se Hrvatska raduje povratku srebrnih rukometaša i spektakularnom dočeku na Trgu bana Jelačića, mladi vratar raznježio je svoje obožavatelje emotivnom objavom. Njegova djevojka bila mu je velika podrška tijekom cijelog prvenstva, a sada su svoju ljubav odlučili podijeliti i s javnošću.

Foto: Instagram

Fotografija je izazvala brojne reakcije, a pratitelji su paru uputili niz čestitki i lijepih želja.

O svom privatnom životu ovaj sportaš ne priča puno u svojim intervjuima, pa tako ni o ljubavnom životu. Poznato je da je s Kim nešto duže od godinu dana i jednom je prilikom samo otkrio da ne žive zajedno, a da mu djevojka često dođe u posjet. Atraktivna brineta koja je osvojila Dominika po struci je ekonomistica, a Dominik na svojem profilu na Instagramu nema fotografija sa svojom boljom polovicu te o samozatajnoj Kim stvarno ne znamo mnogo.

Kako prenosi Gloria, Kim je rođena u Njemačkoj, u Frankfurtu na Majni, gdje je provela svoje najranije djetinjstvo, a odrasla je u Zagrebu gdje je završila XVIII. jezičnu gimnaziju. Nakon toga upisuje Ekonomski fakultetu gdje je u roku diplomirala na katedri za Menadžment i organizaciju. U jednom intervju koji je s Kim objavljen na Progressive.com, otkriva kako je počela raditi već na drugoj godini fakulteta u jednoj zagrebačkoj marketinškoj agenciji, a u istom intervju otkrila je i kako izgleda njezino slobodno vrijeme i s kim ga voli provoditi.

- Volim organizirati putovanja, druženja s prijateljima i sve tipove proslava. Sport je moja druga velika ljubav: skijam, igram tenis i jedrim. Sve me to ispunjava i opušta nakon radnog dana, no ponekad se zna pretvoriti u pravu avanturu. Naime, pandemija i prvi lockdown zatekli su me na Novom Zelandu pa sam morala produljiti boravak zbog otkazanih letova. Pokušavala sam se tjednima vratiti u Zagreb, međutim kaos u globalnom zračnom prometu nije mi išao na ruku, pa ni uz pomoć veleposlanstva za NZ u Australiji. Vratila sam se jednim od zadnjih repatrijacijskih letova za Europu. - ispričala je Kim koja ljeta provodi u obiteljskoj kući u Selcima na otoku Braču.