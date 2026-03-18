Tanja iz 'Big Brothera' okrivila srpsku glumicu za gašnje YouTube kanala, sada otvorila novi: 'Padovi nisu kraj'

Hrvatska influencerica i bivša zvijezda Big Brothera, Tanja Matić, oduševila je svoje brojne pratitelje objavom kojom je najavila veliki povratak na YouTube. Nakon višemjesečne pauze uzrokovane dramatičnim gašenjem njezinog starog kanala, Tanja je potvrdila da se vraća "jača nego ikad" te da njezina nova platforma kreće s radom. Uz promotivnu fotografiju na kojoj pozira samouvjereno, podijelila je emotivnu poruku zahvalnosti svojoj vjernoj publici.

"Od srca vam želim reći hvala – na bezuvjetnoj podršci, na vjetru u leđa i na ljubavi koju mi pružate sve ove godine. Upravo zbog vas imam snagu ponovo stati, ponovo krenuti i vratiti se još jača", napisala je Tanja. U objavi je istaknula kako ovim potezom započinje novo poglavlje u kojem želi dokazati da padovi nisu kraj, već prilika za novi, još veći početak. Njezine su riječi duboko odjeknule među pratiteljima, koji su s nestrpljenjem iščekivali vijesti o njezinom povratku.

Podsjetimo, Tanjin povratak dolazi nakon iznimno teškog razdoblja. Sredinom prosinca 2025. godine, njezin originalni YouTube kanal Tanja Believe, koji je gradio osam godina i na kojem je okupila više od pedeset tisuća pretplatnika, naglo je i bez prethodne najave obrisan. Influencerica je tada javno otkrila da je kanal ugašen zbog tri prijave za kršenje autorskih prava, a za prijave je optužila srpsku glumicu i komičarku Sandru Silađev zbog korištenja njezinih audiozapisa.

Gubitak kanala za Tanju je predstavljao ne samo gubitak posla i prihoda, već i "uspomena i životne arhive", kako je sama tada izjavila. Cijela situacija prerasla je u javnu dramu koja je mjesecima intrigirala domaću javnost i Tanjine obožavatelje. Unatoč velikom udarcu, Tanja nije odustala, a njezina najnovija objava dokaz je iznimne ustrajnosti.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Obožavatelji su vijest o povratku dočekali s ogromnim oduševljenjem, a ispod objave nanizali su se komentari podrške. "To smo čekali! Sretno!", "Jel moguće?! KONAČNO! IZDRŽASMO", "Rock and roll, babe... samo naprijed", samo su neke od poruka koje svjedoče o lojalnosti njezine zajednice. Čini se da je upravo ta podrška bila ključna za njezin novi početak.

Osim što gradi svoju digitalnu karijeru, Tanja, koja se proslavila sudjelovanjem u Big Brotheru 2006. godine, danas živi u Düsseldorfu sa suprugom Tonijem Matićem i sinom Maurom. Ondje se obitelj bavi uspješnim poslom kupnje, renovacije i prodaje nekretnina. Nedavno je s pratiteljima podijelila i priču o svojoj impresivnoj transformaciji, otkrivši da je uspjela izgubiti 31 kilogram, što je dodatno inspiriralo njezinu publiku. Njezin povratak na YouTube stoga nije samo novi poslovni pothvat, već i snažna poruka o otpornosti i snazi volje.