Poput holivudske dive! Ecija Ojdanić (48) oduševila u haljini s tijesnim dekolteom i prorezom

Glumica Ecija Ojdanić (48) zablistala je na crvenom tepihu u Dubrovniku. Ecija je oduševila u stilu holivudske dive, a za ovu prigodu odabrala je elegantnu haljinu s dubokim dekolteom i prorezom. Crvenu haljinu dodatno je naglasio veliki cvijet na trbuhu, a kombinaciju je upotpunila crnim salonkama i torbicom i crvenim ružem.

-Ne znam da li zbog korone, da li zbog stava “I’m too busy, or too old for that s…t” , zapravo svejedno, nije me bilo na red carpetu preko 2 godine. I nakon sinoć mi je kristalno jasno, ipak mi je nedostajalo sredit se i šepuriti u predivnoj haljini by @leilou_official. Poučak: dobro je malo životni raspored zasladiti tu i tamo s malo glamoura!- napisala je Ecija uz nekoliko fotografija, a pratitelji su joj u komentarima odmah uputili brojne komplimente te poručili da izgleda sjajno.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 14.09.2022., Lazareti, Dubrovnik - Red Carpet i svecana vecera za uzvanike polufinala nagrade Emmy. Ecija Ojdanic Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Nešto ranije Ecija je odabrala je kratku, šarenu haljinu koja je naglasila njezine vitke noge i istreniranu liniju, a komiciju je dodatno začinila sandalama i zlatnim naušnicama.

Inače, Ecija je aktivna korisnica društvenih mreža gdje rado dijeli detalje iz privatnog života i komunicira s pratiteljima. Nedavno je objavila fotografiju koja je nastala na bazenu. Pozirala je u bikiniju koji je naglasio njezinu vitku figuru i trbušnjake koji su rezultat napornih treninga. Glumica figuru duguje trčanju, ali i napornim treninzima.

- Meni je redovito vježbanje donijelo psihičku ravnotežu, fizičko zdravlje, nećemo si lagati, zadovoljavajući fizički izgled. Puno se bolje osjećam. Nekako sam u naponu intelektualnih i drugih snaga - ispričala je Ecija, a otkrila je kako veliku važnost daje i kuhanim obrocima.

- Volim kuhati, i mislim da je to važno za cijelu obitelj. Po meni se preko kuhanja i hrane prenosi ljubav i briga za sve članove obitelji. Suprug mi uskače tu i tamo, ali zaista se trudim sama pripremati obroke, ponekad i dan ranije. Jedem dosta voća i povrća, što manje mesa, pogotovo crvenog, više ribe. Uvijek se vraćam sirovoj prehrani jer neobrađena hrana ima najviše zdravih nutrijenata.

