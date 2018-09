Dudek i Regica ponovno pred kamerama, pogledajte kako izgledaju

Gruntovčani i Mejaši serije su uz koje su odrastali brojni građani Hrvatske, i koje svakom novom reprizom ponovno izmamljuju osmijeh na lice. Zgode i nezgode fiktivnog podravskog sela Gruntovca prvi su put emitirane 1969. godine na tadašnjoj TV Zagreb u šest epizoda serije "Mejaši", a šest godina poslije emitirani su i "Gruntovčani".

Veliku slavu doživjeli su glumci Martin Sagner (86) kao Dudek i Smiljka Bencet (84) kao Regica. Popularni Dudek i regica jučer su se ponovno našli iza kamere, kako bi snimili humanitarni kalendar "Velike i male zvijezde". Riječ je o humanitarnom projektu za pomoć djeci s Downovim sindromom, kojeg su 2013. godine pokrenuli volonteri Tamara Peras, novinarka i rukovoditeljica HRT centra Čakovec i Varaždin, i Vjeran Žganec-Rogulja, profesionalni fotograf Pixsella.

Kalendar se realizira uz pomoć ljudi iz hrvatskog javnog života, i to glumaca, glazbenika, tv lica, kazališnih i filmskih redatelja, legendarnih izbornika…

[video: 26755 / ]

Do sada u projektu pridružilo im se 60-ak zvijezda, i to Gibonni, Tony Cetinski, Ćiro Blažević, Mani Gotovac, Zoran Šprajc, Aleksandar Stanković, Petar Grašo, Jelena Rozga, Ivica i Janica Kostelić, Lela Margitić i Pero Kvrgić, Ivan Dečak i mnogi drugi.

Kalendar je koncipiran tako da svaki pojedini mjesec čini priča koju čini zvijezda iz javnog života i mališani sa sindromom Down, a tematski je vezana uz posao, hobi ili preferencije gostujuće zvijezde.

Novcem od prodaje kalendara financiraju se terapije i rehabilitacije mališana Udruge za sindrom Down Međimurske županije, a u koju su uključeni i mališani iz susjedne Varaždinske županije, s obzirom na to da u Varaždinu takva udruga ne postoji.

Na ovogodišnjem će se kalendaru, koji se od 15. do 23. rujna snimati u čakovečkoj Scheierici, dodaju, uz mališane sa sindromom Down naći Martin Sagner i Smiljka Bencet, Zlatko Dalić, Mia Dimšić, Ana Rucner, Goran i Bojan Navojec, Đurica Drobac, Ivana Paradžiković, Vanna, Dino Rađa, Davor Dretar Drele, Tomislav Jelinčić, Ljubomir i Jan Kerekeš.

