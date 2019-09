Ponovno se slavi kod Vedrana i Franke!

Najdraži ljubimac našeg poznatog nogometaša Vedrana Ćorluke i njegove supruge Franke, pas Oskar, danas slavi peti rođendan.

- Znate da je, kad je fešta, dozvoljeno i pretjerivanje, pa se morao malo zasladiti i prije torte! A prije nego je u naše živote ušetao ovaj dlakavac, bila sam totalna ‘cat person’. Odrasla sam s plemenom mačaka koje sam sakupljala po ulicama, pa su se kod nas našli Bjelko, Mujo, Kićo, Mama Malik, Nera, Luna, Eddi - priznala je Franka u rođendanskoj čestitki.

Foto: Instagram screenshot

- Otkad imam Oskara, možda ipak mrvicu naginjem na pseću stranu u toj vječnoj borbi između ljubitelja mačaka i pasa. Ali, možda ipak najbolje da ovaj put ostanem neutralna? Ipak su i mačke i psi dio mojeg života oduvijek! - zaključila je lijepa pjevačica koja ne skriva ljubav prema njihovom shiba inu.

Foto: Instagram screenshot

Ljubav prema Oskaru za Vedrana je nešto posebno zato je upravo njega istetovirao na nogu i na taj način pokazao koliko mu je stalo do ljubimca. Franka i Vedran slavili su i prošli Oskarov rođendan, i to s tortom u obliku pseće šape.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko.

I u Frankinu životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Pjevačica Franka Batelić i nogometaš Vedran Ćorluka oduševili su obožavatelje kada su na Instagramu objavili da će uskoro dobiti dijete. Otkrili su da će njihovo prvo dijete biti muško.