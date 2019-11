'Ponosni smo na emisije koje govore o ljubavi prema Bogu, čovjeku, obitelji i domovini Hrvatskoj'

Obiteljska televizija Laudato TV najgledaniji je regionalni televizijski kanal u Hrvatskoj. Prema rezultatima istraživanja AGB Nielsen Media Researcha za prvih devet mjeseci 2019. godine Laudato TV je po gledanosti na svim platformama u ukupnoj populaciji prvi među regionalnim i lokalnim televizijama u RH. Laudato TV je i najgledanija zagrebačka televizija u Hrvatskoj, dok je u regiji Zagreb druga lokalna televizija po gledanosti.

Za svakoga ponešto

– Prema brojnim kontaktima i odnosu koji njegujemo s našim gledateljima, broju pratitelja i komentara na društvenim mrežama te pregledima emitiranja uživo, znali smo da smo gledani. Ali lijepo je dobiti i vanjsku, službenu potvrdu i vidjeti kako stojimo u konkretnim brojkama. Dobar je osjećaj znati da smo odmah iza velikih nacionalnih kanala, ali taj podatak znači i veliku odgovornost.

Za svakog gledatelja pojedinačno borili smo se korak po korak, šireći pomalo doseg. I to teže nego klasični mediji; mi smo rasli bez velikih marketinških kampanja i bez velikoga kapitala koji bi nas pratio u poslovanju. Nije tajna da živimo od donacija, u velikom dijelu od više malih iznosa koje nam dodjeljuju brojni donatori. Naš put emitiranja uistinu traje gotovo četiri godine, dan po dan, i ponosni smo što je gledatelja sve više. Zajedno s njima unosimo promjene u ovaj naš medijski prostor i živimo zajedničke vrijednosti Istine, Dobrote i Ljubavi. Zahvalni smo Bogu na svemu jer Laudato TV je Njegovo djelo – kazala nam je Ksenija Abramović, direktorica Laudato TV-a, koja je na Božić 2015. nakon portala pokrenula i televiziju.

Njihova tajna je u tome, kaže, što prvi put cijele obitelji s članovima različitih generacija mogu zajednički sjediti pred malim ekranom.

Najgledaniji prijenosi uživo

– Prikazujemo program koji ne zahtijeva dobne oznake, koji poučava, potiče na razmišljanje, na promjene vlastitoga života i društva. Naše emisije i teme koje otvaramo tiču se gledatelja i njegova života, govore o kršćanskim vrijednostima, ljubavi prema Bogu, čovjeku, obitelji i domovini Hrvatskoj – ponosno će Abramović.

Najgledaniji programi na Laudato TV-u su prijenosi svetih misa i velikih crkvenih događaja.

– Možda bi ovaj svijet za takav sadržaj rekao da nije nimalo televizičan, atraktivan, dinamičan, ali naši gledatelji baš takvim odabirom najgledanijeg sadržaja pokazuju svoju duhovnu i crkvenu zrelost, potvrdu svoje svijesti o značenju sakramenata u životu katolika. Osim prijenosa uživo, gledatelji vole gledati snimke koncerata duhovne i domoljubne glazbe, igrane i dokumentarne filmove te sve naše autorske emisije iz vlastite produkcije, zatim kontakt-emisije u kojima mogu uživo razgovarati sa svećenikom o onome što ih zanima, emisije u kojima ljudi izlažu svoju privatnost i javno daju svjedočanstva živoga Boga u svome životu. Tu su emisije o konkretnim obiteljskim problemima. Nudimo i originalni humor, a program ne prekidamo reklamama – ističe Abramović i dodaje da joj najviše znače pohvale gledatelja koji kažu kako im je Laudato TV promijenila život.

- Meni osobno to znači jako puno. Osobito u one dane kada treba podmiriti sve troškove poslovanja ili posložiti pojedini projekt kako bi se televizija mogla dalje razvijati. I meni je ova televizija promijenila život. Vjera mi je još više očvrsnula, naučila sam što znači živjeti u Božjoj Providnosti. I vjerojatno se zato gledatelji i mi na Laudatu tako dobro razumijemo. Naša programska politika je zapravo i misija televizije i naših djelatnika - prikazivati istinito, lijepo i dobro. Ta misija je ispunjena kada nam se javljaju gledatelji, i to sve više njih, s povratnim informacijama koliko im Laudato TV znači i koliko im mijenja život na bolje. To je naš poslovni uspjeh - ističe Ksenija Abramović.

U organizaciji Laudato TV organiziraju se i uspješni koncerti "Progledaj srcem". Ove godine u zagrebačkoj Areni bilo je 18.500 tisuća ljudi.

- Neki bi rekli da su koncerti nastali iz potrebe, kao pomoć pri osnivanju televizije i podrška radu Laudato TV-a. Ali mi ovdje u organizacijskom odboru i oni koji pune dvorane znamo da je to 'projekt' Duha Svetoga i zato ima takve plodove. Svake godine taj koncert raste i postaje ne samo duhovni nego i društveni događaj godine. Posjetitelji tamo uistinu gledaju srcem i pokazuju lice jedne nove mlade Hrvatske. Jako smo ponosni upravo na tu publiku koja sad već tradicionalno posjećuje naš godišnji koncert podrške televiziji 'Progledaj srcem', a koji pokazuje kako se formira jedna nova Hrvatska mladih, urbanih i obrazovanih vjernika velikog srca koji Hrvatsku, vjerujem, mogu mijenjati na bolje.

Pripreme za idući 'Progledaj srcem' su u tijeku i ulaznice su dostupne u prodaji. Ono što možemo obećati jest da ćemo mi dati cijele sebe, i više od toga, da 'Progledaj srcem' ispunjava srca sve više posjetitelja - dodala je Ksenija Abramović. Nedavno su pokrenuli i studio u Splitu, a želja im je da se prošire na cijelu Hrvatsku.