Policija se oglasila o napadu na Oscarima, reakcije glumaca postale viralne

Policijska uprava Los Angelesa potvrdila je za Variety da je Chris Rock "odbio podnijeti policijsku prijavu" nakon svađe s Willom Smithom na 94. dodjeli Oscara. Smith je izašao na pozornicu tijekom dodjele najvažnije filmske nagrade i ošamario Rocka nakon što se komičar našalio na račun Jade Pinkett Smith.

- Istražni subjekti LAPD-a svjesni su incidenta između dvije osobe tijekom programa dodjele Oscara. U incidentu je jedna osoba ošamarila drugu. Osoba koja je uključena odbila je podnijeti policijsku prijavu. Ako uključena strana želi policijsko izvješće kasnije, LAPD će biti na raspolaganju da dovrši istražno izvješće - stoji u priopćenju Policijske uprave Los Angelesa.

Dok je predstavljao najbolji dokumentarni film na dodjeli Oscara, Rock se našalio na račun obrijane glave Pinkett Smith usporedivši je s izgledom Demi Moore u filmu “G.I. Jane.” Rock je rekao da jedva čeka vidjeti Pinkett Smith, koji ima alopeciju, kako glumi u filmu “G.I. Jane 2”, što je navelo Smitha da se popne na pozornicu i udari Rocku. Smith se vratio na svoje mjesto i povikao: "Čuvaj ime moje žene dalje od je*enih usta"! Budući da prijenos u Americi ide s odgodom od nekoliko sekundi, na ABC-u ju su uspjeli ugasiti zvuk pa njihovi gledatelji nisu mogli čuti Smithove psovke, no zato su ih čuli gledatelji u ostatku svijeta.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Naravno, odmah nakon incidenta koji je postao viralan krenuli su i komentari na Twitteru. Gledateljima je posebno zanimljiva bila rekacija Nicole Kidman, koja je sve gledala otvorenih usta.

Lupita Nyong'o and Nicole Kidman’s reactions to Will Smith punching Chris Rock. #Oscars pic.twitter.com/IS7i6G8EEy — Pop Base (@PopBase) March 28, 2022

Smith je nakon incidenta osvojio nagradu za najboljeg glumca za film "Kralj Richard" i uputio ispriku u svom suznom govoru prihvaćanja.

- Želim se ispričati Akademiji. Želim se ispričati svim svojim kolegama nominiranima. Ovo je prekrasan trenutak i ne plačem zbog osvajanja nagrade. Ne radi se o osvajanju nagrade za mene. Radi se o tome da možete obasjati svjetlo na sve ljude - rekao je Smith.

Između šamara i pobjede za najboljeg glumca, Smith se sastao s Denzelom Washingtonom. Dobitnik Oscara u filmu “Glory” i “Training Day” ponudio je Smithu sljedeći savjet: “U svom najvišem trenutku, budi oprezan, tada vrag dolazi po tebe.”

Pinkett Smith je prošle godine objavila da je obrijala glavu nakon što se borila s alopecijom. Nakon što ju je Rock spomenuo, Jada je viđena kako se ne smije i koluta očima.

