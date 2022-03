Will Smith odalamio Chrisa Rocka pa dobio Oscara i rasplakao se

Gledatelji večerašnje 94. dodjele Oscara ostali su zatečeni kada se glumac Will Smith, nominiran za prestižnu nagradu za glavnu ulogu u filmu "King Richard", uspeo na pozornicu i divljački odalamio prezentera Chrisa Rocka.

Rock je najavljivao dobitnika Oscara za najbolji dugometražni dokumentarac te se u tonu večeri, našalio s nekoliko glumaca u publici. No, izgleda da je Smithu gadno zasmetalo što je njegovoj supruzi Jadi Pinkett Smith rekao da "jedva čeka da je vidi u filmu 'G.I. Jane 2'". Ta je prilično nevina šala bila motivirana novom, obrijanom frizurom Pinkett Smith. Na to se Smith ustao, popeo na pozornicu i napao Rocka, da bi se vratio na svoje mjesto urlajući "da ne uzima ime njegove žene u usta".

Nikome nije bilo jasno radi li se o kakvom gegu ili šali, a činilo se i da je sam Chris Rock šokiran. Fotografije nastale nakon incidenta pokazuju više ljudi koji su se okupili oko Willa Smitha koji je djelovao vidno uznemiren. Stvar je dodatno pogoršalo što je desetak minuta kasnije Smith i osvojio Oscara za najboljeg glumca za svoju ulogu Richarda Williamsa, oca slavnih tenisačica Serene i Venus, u filmu "King Richard".

Održao je vrlo dugačak, emotivan i nepovezan govor, tijekom kojeg je i zaplakao, ali nije adekvatno objasnio što ga je obuzelo niti se ispričao kolegi Chrisu Rocku.

"Richard Williams bio je strastveni zaštitnik svoje obitelji. Ljubav će vas natjerati da radite lude stvari", kazao je Smith, naizgled se poistovijetivši sa svojim likom.

"Pozvan sam da volim i štitim ljude i da budem rijeka svojim ljudima. Da bi radili ono što mi radimo, moramo moći podnijeti maltretiranje. Morate moći podnijeti da ljudi pričaju lude stvari o vama. U ovom poslu, morate podnijeti da vas ljudi neće poštovati. Morate se smješkati i pretvarati se da je to u redu. Ali kao i kod Richarda Williamsa i kao što je Denzel rekao o meni prije nekoliko minuta - u svojim najblistavijim trenucima, budi oprezan, jer tada vrag dolazi po tebe" izverglao je Smith te se ispričao "Akademiji i nominiranim kolegama".

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Will Smith and Jada Pinkett Smith pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS

Jada Pinkett Smith prošle godine javno je priznala da je obrijala glavu zbog borbe s alopecijom, iznenadnim gubitkom kose. Možemo samo pretpostaviti da je zbog toga zaštitnički nastrojeni Will tako burno reagirao.